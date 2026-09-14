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Oriana Girotto: »Najslabše sem se počutila v službah, kjer sem vedela, da nisem najboljša«

Oriana Girotto je odkrito spregovorila o finančni samostojnosti, odnosih, službah in življenjskih napakah, ki so močno spremenile njen pogled na ljudi in zaupanje. Danes poudarja, da svoje varnosti nikoli ne bi več povsem prepustila drugemu človeku, najbolj pa jo bolijo trenutki, ko je sama koga prizadela.
FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
R. A.
 14. 9. 2026 | 20:50
 14. 9. 2026 | 20:52
4:09
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Oriana Girotto je bila pred kratkim gostja v Siolovem Spotkastu z Evo Cimbola, kjer je spregovorila o precej bolj osebnih temah, kot smo jih bili od nje vajeni v času, ko je bila predvsem televizijska voditeljica. Govorila je o denarju, odnosih, svojem delu, telesni preobrazbi, pa tudi o življenjskih izkušnjah, zaradi katerih danes razmišlja precej drugače kot nekoč.

Eno njenih najpomembnejših spoznanj je finančna samostojnost. Prepričana je, da je človek najsrečnejši takrat, ko z vidika denarja ne potrebuje nikogar in lahko sam poskrbi zase. Tako tudi veš, da v odnosu nisi zaradi finančne odvisnosti od druge osebe, ampak zato, ker si z njo dejansko želiš biti. Najslabše je namreč, če se ljudje vrtijo okoli drugih zaradi denarja in vpliva.

Pomembno se ji zdi tudi, da ti v življenju uspe početi stvari, ki so ti všeč in v katerih si dober. Sama se je namreč najslabše počutila prav v službah, v katerih je vedela, da ni najboljša oziroma kjer je bila zlahka zamenljiva. Danes pravi, da takšne službe ne bi več sprejela. »Nisem perfekcionistka,« je še povedala. Tudi televizijska voditeljica zato po njenih besedah ne bi bila nikoli več.

Za 2500 evrov plače bi sprejela redno službo. FOTO: Spotkast
Za 2500 evrov plače bi sprejela redno službo. FOTO: Spotkast

Po drugi strani poudarja, da hierarhijo spoštuje. Pomembno pa se ji zdi, da meni, da se je sčasoma naučila izbrati delodajalce, ki naj bi bili dobri. Kljub temu je priznala nekaj, kar bo morda presenetilo tiste, ki jo vidijo kot zapriseženo samostojno podjetnico: če bi ji danes ponudili redno službo, bi jo takoj vzela.

»Če ti prijatelji ne pomagajo, ti ne bo nihče«

Precej odkrito je spregovorila tudi o odnosih in izkušnjah, ki so vplivale na njen pogled na zaupanje. »Če se ti zgodi krivica, ti nihče ne bo pomagal. Če ti prijatelji ne pomagajo, ti ne bo nihče,« je povedala. Po takšni izkušnji se je, kot pravi, morala pobrati sama. Takrat je tudi dojela, da ne glede na to, kaj si z nekom v nekem odnosu skupaj zgradil, nikoli ne smeš popolnoma zaupati.

Prav zato znova poudarja pomen finančne samostojnosti. Če se ti ni treba opirati na nekoga drugega ali zaradi denarja sklepati kompromisov, imaš po njenem velik potencial, da si v življenju res srečen. Njena življenjska lekcija je precej jasna: ne prepusti vsega drugemu človeku. Ko se enkrat povsem prepustiš in nimaš več svoje varnosti, je lahko cena ob koncu odnosa zelo visoka. Človek svoje vrednosti, prihodnosti in občutka varnosti ne sme popolnoma prepustiti drugemu, zaključuje.

Čeprav je že desetletja javna osebnost, se Girottova zadnje čase ne želi preveč javno izpostavljati, niti na družbenih omrežjih. Eden od razlogov je tudi njena lastna varnost. Ob svojem delu pa se znajde v najrazličnejših položajih. V šali pravi, da postane nekoliko bolj »možata« predvsem takrat, ko mora v tujini iskati Slovence, ki se izgubijo. »Takrat ni prostora za omahovanje, ampak je treba prevzeti pobudo in rešiti situacijo,« pravi.

Najtežje ji je zaradi ljudi, ki jih je prizadela

Ko se ozira nazaj, zanjo najtežji spomini niso povezani z neuspehi ali krivicami, ki so se zgodile njej, ampak s trenutki, ko je sama koga ranila ali mu naredila krivico. Prav te napake so bile zanjo nekatere največje življenjske lekcije. Obžaluje tudi, da v preteklosti ni dovolj razmišljala o prihodnosti. Danes je zato precej previdnejša. Preden nekaj izreče, zadnje čase po lastnih besedah celo deset sekund prešteje.

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