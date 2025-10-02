Oriana Girotto obupano prosi za pomoč: »Še prejšnji teden sem mislila, da je vse ok!«

Voditeljica in priljubljena javna osebnost Oriana Girotto se je znašla v neprijetni življenjski situaciji, ki bi marsikoga vrgla iz tira. Na svojem Facebook profilu je ganljivo razkrila, da je ostala brez doma, ki ga je še pred kratkim doživljala kot idealnega.

Ko sreča čez noč postane nesreča

»Nauk št. 1: izražanje sreče MENI prinaša nesrečo,« je zapisala Oriana. Priznala je, da je prejšnji teden prvič po dolgem času čutila, da ima vse na svojem mestu – službo, urejene odnose in majhno stanovanje v središču Ljubljane, le streljaj od službe in otrokove šole. Zdelo se ji je, da končno diha lažje.

A idila ni trajala dolgo. Lastnik stanovanja je spremenil življenjske načrte in se odločil, da se bo v svoj dom vrnil. Oriana je tako čez noč izgubila prostor, ki ga je imela za varno zavetje.

Iskanje doma v Ljubljani

Voditeljica zdaj odkrito priznava, da nujno potrebuje pomoč: »Torej, prijatelj, aktivno iščem (a tudi vas prosim za pomoč) majhno stanovanje v Ljubljani, najraje v bližini centra.«

Njene besede zvenijo kot klic na pomoč, ki ga bo zagotovo slišalo veliko ljudi. Kajti Oriana je ena tistih znanih Slovenk, ki s svojo iskrenostjo pogosto zadenejo v srce številnih sledilcev.

Situacija Oriane Girroto je pretresljiv opomnik, kako hitro se lahko obrnejo življenjske okoliščine. Včeraj zadovoljstvo, danes skrb, jutri – kdo ve? Ostaja odprto vprašanje, ali se bo priljubljeni voditeljici kmalu nasmehnila nova sreča in ali bo v Ljubljani našla novi dom, kjer bo lahko zaživela mirno in brez negotovosti.

