Orlek v znamenju olimpijcev

Orlek že desetletja združuje glasbo, humor in izrazito zasavsko identiteto. Manj znano pa je, da člane skupine povezuje tudi močna športna tradicija. Prav vsi so redni rekreativci, saj energični nastopi zahtevajo dobro telesno pripravljenost in vzdržljivost. »Vsak seveda skrbi za kondicijo, ki je še kako potrebna za tako energične koncerte, kot jih izvajamo. Vsi smo redno telesno aktivni, Ivo Vidergar pa dva- do trikrat tedensko trenira kickboks,« pojasnjuje Mitja Tori. Šport je bil del njihovega vsakdana že v mladosti. Jure Tori in Ivo Vidergar sta trenirala nogomet pri NK Zagorje, Samo Poredoš košarko, skupaj pa so igrali nogomet na igrišču NK Proletarec Zagorje, košarko na dvoriščih, pozimi pa smučali na bližnjih pobočjih Orleka.

Danes so strastni navijači slovenske reprezentance. Čeprav olimpijskih iger še niso obiskali v živo, jih redno spremljajo in navijajo vsak na svoj način. Kot pravijo, so med njimi tako mirni kot temperamentni navijači. Prav ta energija, ki jih povezuje ob športnih dogodkih, se odraža tudi na odru, kjer Orlek ohranja prepoznavno neposrednost in iskren stik z občinstvom.