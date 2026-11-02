Ostali boste odprtih ust: poglejte, kakšna je videti Anja iz šova Življenje na tehnici (FOTO)

Anja Vale Mekiš, ki jo gledalci spremljajo v resničnostnem šovu Življenje na tehtnici, je na družbenem omrežju pokazala svojo novo podobo. Na Instagramu je ob tem ob fotografiji zapisala: »Al so padci al vzponi, vrhovi al prepadi. Tudi če morje je nemirno, sreča je na strani hrabrih. Eni radi vidli bi da klonim, ker ne upajo si sami. A ne morejo me zlomit, nič ne more me ustavit, sreča je na strani hrabrih.« Komentatorji ji v večini sporočajo, da je čudovita.

V šov je vstopila s 102,5 kilograma in dokazala, da zmore

26-letna Anja iz Ljubnega je v tekmovanje vstopila z željo, da izgubi približno 26 kilogramov. Njena največja motivacija je hčerka, predvsem pa je želela sebi dokazati, da zmore. »Sama sem se prijavila, ker si želim izgubiti kilograme, da si dokažem, da zmorem,« je povedala ob predstavitvi tekmovalcev.

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Njena pot v oddaji ni bila vedno preprosta. Na enem izmed tehtanj se je že znašla pred možnostjo izločitve, vendar so sotekmovalci odločili, da mora šov zapustiti Peter Wolf. No, če spremljate šov, potem veste, da je do zdaj izgubila že 8,3 kilograma. Njena novejša fotografija pa kaže, da se preobrazba nadaljuje ...