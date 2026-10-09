Ota Širca Roš: »Ti prav hočeš, da jaz jokam«

Pet dni brez telefona, interneta, ur in dnevne svetlobe. Takšno preizkušnjo so si zadali voditelji Radia 1 Denis Avdić, Miha Deželak, Ota Širca Roš in Lara Tošić, ki od ponedeljka bivajo v tako imenovani brezčasni hiši. V okviru izziva Koliko je ura? morajo sami ugotavljati, kdaj je čas za jutranji program. Začetek ni bil prav nič obetaven. Skrivnostni Gargamel jim je namreč odvzel vzmetnice, za katere so si morali prislužiti pravico s štetjem ovc. Te so se v naključnih trenutkih pojavljale na zaslonu, zato je moral biti ves čas nekdo buden. Nalogo so uspešno opravili in si priborili udobnejše spanje, vendar jih je utrujenost kljub temu dohitela. Enega od jutranjih programov so začeli kar uro in pol prepozno.

Nepričakovani obisk je Laro ganil do solz. FOTO: RADIO 1

Medtem ko so za zabavo skrbeli številni obiskovalci, med njimi, zmagovalec MasterChefain glasbenik, so se v hiši začela stopnjevati tudi čustva. Najtežje je bilo Oti Širca Roš, ki v takšnem izzivu sodeluje prvič. Brez možnosti, da bi poklicala domov, je vse bolj pogrešala sinova in partnerja. »Pogrešam ju, pa Boruta tudi, no,« je priznala skozi solze. Ko jo je Avdić začel spraševati o družini, mu je očitala: »Ti prav hočeš, da jaz jokam …« Razpoloženje sta ji polepšali pismi sinov. Prvi jo je hudomušno zbodel, da so voditelji zjutraj videti nekoliko neumno, ker ne vedo, koliko je ura, drugi pa ji je opisal dogajanje doma, od športnih treningov do večerje s čevapčiči in palačinkami. »Vidim, da se imajo fino, pogrešam jih, ni pa nič narobe, da smo malo narazen,« je bila pomirjena Ota. Včeraj pa je bilo posebno čustveno za Laro Tošić. Njena sestraje praznovala 30. rojstni dan, Lara pa je bila prepričana, da ga zaradi izziva ne bosta mogli preživeti skupaj. Nato pa je Anita nepričakovano stopila v studio. »Zakaj si prišla? Danes je tvoj dan!« je skozi solze vzkliknila presenečena voditeljica. Še preden si je povsem opomogla, jo je presenetila tudi mama, ki je poskrbela za smeh. »Ah, sem vedela, da boš ostala do konca, ker si spakirala več alkohola kot oblek,« jo je podražila. Obisk je Lari veliko pomenil, saj se tudi sama že veseli vrnitve domov. »Lepo vaju je videti, nisem pričakovala, da bosta prišli,« je priznala.

Ti prav hočeš, da jaz jokam.

Zabavno pa ni bilo le v hiši. Medtem ko so se morali voditelji za pet dni odpovedati mobilnim telefonom, so organizatorji po Sloveniji skrili pet telefonov, ki jih lahko najditelji obdržijo. Prvega so našli v Piranu, drugega pa je na ljubljanski železniški postaji odkril Filip iz Komende. Ta sprva sploh ni vedel, da je naletel na nagrado. Ko je skriti telefon zazvonil, se je oglasil, na drugi strani pa ga je pričakal Denis Avdić, ki se je pretvarjal, da je telefon izgubil. Filip mu je nemudoma namenil nekaj krepkih besed: »Ja, kaj pa delaš z mobitelom, da si ga kar tako izgubil? A si pijan? Glej malo okoli sebe! Kje ti ga pustim?« Ko mu je Avdić pojasnil, da gre za nagradno igro in da lahko telefon obdrži, se je njegovo razpoloženje v hipu spremenilo. »Ti si dobričina! Rabim telefon, ne boš verjel. Enkrat te bom objel,« je navdušeno dejal in nasmejal radijsko ekipo.

Sinova sta Oti polepšala dan. FOTO: RADIO 1