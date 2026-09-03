Ota Širca Roš zapušča televizijske zaslone? Čaka jo nova jutranja vloga

NA RADIU 1 so po večdnevnem ugibanju razkrili, kdo je skrivnostna četrta članica Denis Avdić Showa. Denisu Avdiću, Mihi Deželaku in Lari Tošić se je pridružila priljubljena televizijska voditeljica in novinarka Ota Širca Roš. Čeprav so njeno identiteto skrivali za zaveso in ji spreminjali glas, je skrivnost na koncu razkril prav Miha Deželak. Med jutranjim pogovorom se je namreč zagovoril in nehote izrekel Otino ime. Pozorni poslušalci so spodrsljaj takoj ujeli in o njem obvestili ekipo.

»Vedel sem, da se bo na neki točki nekdo zagovoril,« se je v smehu odzval Denis Avdić. Deželak se je sicer skušal izvleči in poslušalce prepričati, da niso slišali tistega, kar so slišali, a je bilo prepozno. Poleg imena jo je izdal tudi njen značilni smeh. Poslušalci so bili sicer že pred tem na pravi sledi.

Ota bo jutra preživljala z Denisom, Miho in Laro.

Štirje obrazi, ki bodo odslej prebujali poslušalce.

Na posnetkih za družbena omrežja so opazili uro, ki so jo povezali z Oto, v preteklih dneh pa je ekipa razkrivala tudi drobne namige o skrivnostni gostji. Povedali so, da je mama dveh otrok, da ima raje slano kot sladko, obožuje kavo, je po horoskopu dvojčica in pogosto naredi prav tisto, kar ji kdo prepove.

»Miha je očitno presodil, da smo skrivnost varovali že dovolj dolgo. Lahko smo jo skrivali za zaveso in ji spreminjali glas, njenega smeha in Mihovega jezika pa žal nismo mogli nadzorovati,« se je po razkritju pošalil Avdić. Nova članica ekipe je bila sicer že več dni del jutranjega programa, le da je pred kamerami ostajala skrita.

Prav zato je razkritje sprožilo toliko pozornosti, saj so številni poslušalci že prej pravilno ugibali, da se za zaveso skriva prav ona. Ugibanja, ki so v zadnjih dneh polnila tudi družbena omrežja, so bila s tem končana.

Brez izdelanega načrta

Ota Širca Roš je dolgoletna televizijska novinarka in voditeljica, ki jo gledalci dobro poznajo z malih zaslonov. Prepoznavna je po sproščenosti, neposrednosti in nalezljivem smehu, zdaj pa jo čakajo zgodnja jutra in nepredvidljiva dinamika radijskega programa. »Torej, ja – postala bom nova jutranja 'bestica',« je povedala Ota.

Dodala je, da še ne ve povsem, kakšna bo njena vloga, saj ima z vsakim članom ekipe drugačen odnos. Z Denisom imata poseben odnos, z Miho se že dolgo dobro razumeta, z Laro pa sta se še posebej povezali na skupnem team buildingu, kjer sta bili cimri. V novo poglavje vstopa brez izdelanega načrta. Kot pravi, ob različnih ljudeh pridejo do izraza različne plati človeka, zato jo zanima, katere njene lastnosti bodo na dan privabili Denis, Miha in Lara.