Oto Pestner napolnil apaško cerkev s posebnim koncertom (FOTO)

Občina Apače letos praznuje 20 let samostojne občine, jubilej pa zaznamujejo s številnimi dogodki in prireditvami. Med odmevnejšimi je bil koncert legende slovenske zabavne glasbe Ota Pestnerja, ki je na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, v petek, 14. avgusta, nastopil v Marijini cerkvi v Apačah. Pestnerju se je na odru pridružil priznani pianist in klaviaturist Tone Povše. Ob njegovi spremljavi je Pestner obiskovalcem predstavil izbor svojih večnih melodij, ki jih dobro poznajo tako starejše kot mlajše generacije poslušalcev. Povše ni ostal le za klaviaturami, temveč je ob nekaterih skladbah tudi zapel.

Med koncertom sta glasbenika posegla tudi po repertoarju skupine New Swing Quartet, katere pomemben del zgodovine je prav Pestner. Ob eni od skladb je pevec omenil, da jo je izvajal tudi Elvis Presley. Večer je proti koncu zaznamovala ena njegovih najbolj prepoznavnih melodij Vse dneve stojim na postaji, koncert pa sta sklenila s skupno izvedbo njegove novejše pesmi To je življenje. Apaška cerkev je bila ob tej priložnosti skoraj povsem polna. Med občinstvom sta bila tudi župan občine Apače dr. Andrej Steyer in župnik Janez Ferencek. Posebna akustika cerkvenega prostora je Pestnerjev prepoznavni glas še dodatno poudarila, obiskovalci pa so oba nastopajoča nagrajevali z dolgimi aplavzi.

Oto Pestner, rojen 4. januarja 1956 v Celju, velja za eno najvidnejših osebnosti slovenske zabavne glasbe. Pevec, skladatelj in aranžer je v več kot petih desetletjih kariere nastopil na tisočih koncertih ter sodeloval s številnimi priznanimi domačimi in tujimi glasbeniki, med njimi z Golden Gate Quartetom, Bobbyjem McFerrinom, B. B. Kingom, New York Voices, Oliverjem Dragojevićem in Perpetuum Jazzile. Prve posnetke je ustvaril že pri dvanajstih letih v studiu Radia Celje, leta 1971 pa je kot petnajstletnik zmagal na Slovenski popevki s pesmijo Trideset let. V naslednjih desetletjih je nanizal številne uspešnice in nagrade ter pomembno zaznamoval slovensko popevko, gospel in vokalno glasbo.

Poseben koncert ob občinskem jubileju

Polna cerkev je z aplavzom nagradila glasbeno legendo.

Od leta 1970 do 2008 je bil član in umetniški vodja New Swing Quarteta, nekaj časa pa tudi član Alpskega kvinteta. Uveljavil se je tudi kot skladatelj, aranžer in producent. Med njegovimi pomembnejšimi projekti so albumi Zlato sonce in črna reka, Črna zvezda, Ciganska kri in Invisible Instruments ter številni jubilejni in tematski koncerti. Posebno mesto v njegovem ustvarjanju imata tudi gospel in glasba Elvisa Presleyja. Več kot pol stoletja po svojih prvih nastopih Pestner še vedno dokazuje, da ostaja eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbene zgodovine.