Otvoritev spletnega velikana v Ljubljani povzročila pravo nakupovalno mrzlico: med obiskovalci tudi znana vplivnica (FOTO)

Če je bilo mogoče sklepati po gneči, je novo trgovino Notino marsikdo čakal z odprtimi rokami. Že v petek, ko je v prvem nadstropju Aleje odprla vrata prva fizična trgovina te priljubljene spletne trgovine pri nas, se je pred njo ves dan trlo obiskovalcev. Nekateri so prišli iz radovednosti, drugi po svoje priljubljene izdelke, tretji pa preprosto zato, ker so želeli vse, kar so doslej izbirali prek zaslona, končno videti in preizkusiti v živo.

Gaja Prestor FOTO: Andrej Konic

Med obiskovalkami je bila tudi, bolj znana kot Cool Mamacita, ki smo jo ujeli prav med nakupovanjem. In če je pri spletnem nakupovanju najpomembnejši klik, je pri kozmetiki vendarle nekaj posebnega v tem, da lahko izdelek primeš v roke, ga preizkusiš in se šele nato odločiš. »Veliko raje vidim izdelke in jih tudi stestiram,« pravi Teja. »Danes sem odnesla domov predvsem naročilo Molecule 02 Escentric, ki je moja najljubša dišava in presrečna sem, da jo v torek že prevzamem.« Dišava pa ni bila edina stvar v njeni nakupovalni košarici. »Kupila sem tudi maske za obraz, saj si ob nakupu le-teh prejel darila.«

Nika Kar in Ajda Sitar FOTO: Andrej Konic

Prav možnost preizkušanja je ena ključnih prednosti nove trgovine. Notino, ki je svojo zgodbo začel kot spletni trgovec, želi s fizičnimi poslovalnicami združiti udobje spletnega nakupovanja z neposrednim stikom z izdelki. V ljubljanski trgovini je na voljo široka ponudba svetovno znanih kozmetičnih znamk, obiskovalci pa lahko izdelke preizkusijo, primerjajo in se o njih posvetujejo s svetovalci. Na voljo je tudi virtualno ogledalo za preizkušanje različnih videzov ličil. Posebno mesto ima Niche Corner s prestižnimi in nišnimi dišavami. Slovenija je s petkovo otvoritvijo postala deveta evropska država, v kateri je Notino prisoten tudi s fizično trgovino, ljubljanska poslovalnica pa je njihova 28. v Evropi. Pri izbiri ponudbe so se osredotočili tudi na navade in želje slovenskih kupcev ter oblikovali lokalno ekipo, ki jim lahko pomaga pri izbiri.