Pahor en teden po hudi nesreči spet na kolesu (FOTO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je v začetku prejšnjega tedna doživel hudo nesrečo. Med kolesarjenjem, ko se je spuščal s Pasje ravni, je grdo padel ter si zlomil ključnico in lopatico. Pristal je v ljubljanskem kliničnem centru, kamor ga je pomagal spraviti Tadej Kavčič, lastnik bližnje trgovine, kjer se Pahor pogosto ustavi in tudi tokrat je pomoč poiskal pravno pri družini Kavčič. Kot je na Slovenske novice po nesreči povedala Tadejeva žena, je bil nekdanji politik po padcu s kolesom dodobra zdelan, tako zelo, da je še s kolesa komaj stopil.

A teden dni po padcu so bolečine, kot kaže, pozabljene. Borut Pahor je na družabnem omrežju namreč objavil fotografijo, na kateri kljub poškodbi veselo kolesari. Na srečo se je tokrat odločil za sobno kolo, da bi se s poškodovano roko tako hitro ponovno odpravil na cesto, ne bi bilo najbolj pametno. »Spet na biciklu, toda takem za stare ljudi, za regeneracijo in tiste, ki ne znamo vozit cestnih,« se je pošalil v zapisu, s katerim je pospremil fotografijo.