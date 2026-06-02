Pahor ga je stisnil prvič v življenju in ob tem zaplesal (FOTO)

Borut Pahor je v novi sezoni šova Slovenija ima talent že poskrbel za trenutek, o katerem se bo govorilo. Nekdanji predsednik države, ki je sedel za žirantsko mizo, je pritisnil zlati gumb in s tem nastopajočemu odprl neposredno pot naprej. Ob tem ni skrival, da ga je točka zadela naravnost v srce. »Nisem mogel drugače. Vse drugo bi bilo malomarno dejanje v tej žiriji,« je povedal po odločitvi. Še prej pa je pokazal tudi bolj sproščeno plat in veselo zaplesal v eni izmed točk. Prizor je hitro razblinil dvome, ali se bo Pahor znašel v televizijskem šovu, kjer štejejo čustva, odziv in iskren trenutek. Očitno mu oder talentov ni tuj, čeprav ga gledalci poznajo iz povsem drugačnega sveta. Kdo bi si še pred časom mislil, da bo prav on eden tistih, ki bo s pritiskom na zlati gumb poskrbel za enega najbolj odmevnih trenutkov sezone?

Spomnimo, nova sezona prinaša velike spremembe tako v žirantski četvorki kot pri voditeljskem paru. Ko se je prvič razvedelo, da bo v žiriji sedel Pahor, so mnogi pomislili na prvoaprilsko šalo. A odločitev je zdaj uradna in prvi žirantski stolček je zasedel prav nekdanji predsednik. Ob njem sedijo Alya, Nuška Drašček in Lado Bizovičar, kar obeta živahno in zelo raznoliko omizje. Tudi na odru bo sveže, saj bosta oddajo vodila Melani Mekicar in Sašo Stare. Nova ekipa se mora najprej še dobro spoznati, da bo za žirantsko mizo delovala usklajeno in prepričljivo. Pahorjev zlati gumb pa že nakazuje, da bo v novi vlogi zaupal občutku in trenutku. Talentom se zato obeta sezona, v kateri ne bo manjkalo presenečenj, smeha, čustev in odločitev, ki bodo dvigovale prah.