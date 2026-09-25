Pahor in Janša iz oči v oči: fotograf ujel sproščen trenutek v ZDA (FOTO)

V New Yorku sta se srečala stara znanca slovenske politike, Janez Janša in Borut Pahor, ob tem pa je nastala fotografija, na kateri stojita drug nasproti drugega, oba z rokami, prekrižanimi na prsih, skoraj v enaki drži, in se gledata v oči. Še bolj kot skoraj zrcalna drža pa sta zagotovo mnoge pritegnila njuna široka nasmeha, ki dajeta slutiti, da dolgoletnima političnima znancema tem za pogovor očitno ne zmanjka.

Kaj je bilo predmet njunega pogovora oziroma kaj ju je tako nasmejalo, iz fotografije seveda ni mogoče razbrati, je pa fotografu uspelo ujeti topel in precej neformalen trenutek.

Iztok Mirošič, Janez Janša, Urška Bačovnik Janša. FOTO: Zaslonski Posnetek

Prizor je ne nazadnje zanimiv tudi zaradi njune dolge skupne zgodovine v slovenski politiki. Čeprav sta bila dolga leta na nasprotnih bregovih SD in SDS, sta kljub političnim razlikam znala tudi sodelovati. Leta 2006 sta bila denimo med podpisniki Partnerstva za razvoj, s katerim so parlamentarne stranke iskale skupni jezik pri pomembnih razvojnih vprašanjih države. Ko je Pahor pozneje postal predsednik republike, je večkrat poudaril, da si prizadeva za sodelovanje z vsemi vladami, tudi z Janševo, pri tem pa ni skrival nestrinjanj in kritik, kadar se mu je to zdelo potrebno. O njunem odnosu precej pove tudi Pahorjeva izjava, da Janšo dobro pozna in da ceni nekatere njegove osebne lastnosti, čeprav se z njim politično ni vedno strinjal.

Sodeč po njunem srečanju v New Yorku, so leta političnih dvobojev pustila dovolj prostora tudi za sproščen osebni stik.

Srečala sta se med Slovenci v New Yorku

Fotografija je nastala ob Janševem obisku New Yorka, kjer se je kot predsednik vlade udeležil 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Obisk je sklenil na srečanju s slovensko skupnostjo, ki se ga je udeležil tudi nekdanji predsednik republike in nekdanji premier Pahor. Na sprejemu so bili med drugim tudi slovenski ministri in veleposlanik v Washingtonu Iztok Mirošič, so sporočili iz vlade.