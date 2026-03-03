Pahor je priznal, da ima najraje tanke: »To so jebene ... «

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na Instagramu objavil fotografijo pice in ob njej zapisal iskreno, hudomušno izpoved o svoji slabosti do tanke, zapečene klasike. »Pizza. Obožujem jo. Zlasti, če je tanka in zapečena. Jah, čudovito. Samo, to so jebene kalorije. To je skoraj kriminalno dejanje. Ne znam se upreti skušnjavi. Od sramu sem si nadel sončna očala.«

Nekdanji predsednik že dlje časa gradi podobo politika, ki zna stopiti korak bližje ljudem. Njegove objave so pogosto osebne, ponekod igrive, a vedno premišljene. Tokratna ni izjema. Gre za droben, vsakdanji trenutek, ki ga razume skoraj vsak: boj med željo in disciplino ter med užitkom in kalorijami.

