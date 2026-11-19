Nekateri spomini z leti postanejo še dragocenejši, fotografije iz otroštva pa nas za trenutek popeljejo v čase, ko so bile največje skrbi povezane z rojstnodnevno torto, darili in številom svečk na njej. Prav takšen nostalgičen utrinek je s svojimi sledilci na Instagramu delil nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Objavil je fotografijo s praznovanja svojega sedmega rojstnega dne, na kateri v domači dnevni sobi pozira ob starših in veliki rojstnodnevni torti.

Na torti je gorelo sedem svečk, družinski člani pa so v rokah držali kristalne kozarce z enako temno pijačo. Prav ti so pritegnili Pahorjevo pozornost in postali izhodišče za njegov hudomušni zapis. »Upam, da starša za moj rojstni dan pijeta kokto. Sicer bi iz moje zadrege na obrazu lahko sklepali, da smo vsi trije nazdravljali z vinom,« je zapisal ob fotografiji. Njegova pripomba je marsikomu zagotovo pričarala nasmeh, hkrati pa razkrila nekaj otroške zadrege, ki jo je mogoče razbrati z njegovega obraza. Fotografija je danes dragocen spomin na družinsko praznovanje, ki ga je Pahor po več desetletjih delil z javnostjo. Nekdanji predsednik je sicer 2. novembra praznoval 63. rojstni dan, zato je bil pogled v otroška leta tudi prikupen način obujanja osebnih spominov.

Novi projekti, javni nastopi in osebne zgodbe

Borut in Hana v reklami FOTO: Zaslonski posnetek

Borut Pahor tudi po koncu predsedniškega mandata ostaja dejaven na različnih področjih. Poleg novih projektov in sodelovanj spremlja politično dogajanje ter se udeležuje javnih dogodkov. V začetku novembra je denimo vodil pogovor z nekdanjim srbskim predsednikom Borisom Tadićem o prihodnosti Srbije.

V zadnjem času je pozornost pritegnil tudi z bolj osebnimi objavami. Sredi novembra je na TikToku spregovoril o tem, da kljub številnim športnim dejavnostim nikoli ni osvojil Triglava. Do Kredarice mu je sicer uspelo priti, a mu nadaljevanje vzpona preprečuje vrtoglavica, s katero se spopada že od pubertete. Pahor je v zadnjih mesecih sodeloval tudi pri različnih promocijskih projektih, med drugim z aktualno Miss Universe Slovenije Hano Klaut. Med odmevnejšimi novostmi je tudi njegova televizijska vloga. Pahor je namreč sprejel povabilo POP TV in postal član žirije oddaje Slovenija ima talent. Avdicije nove sezone so že posneli, vendar so predvajanje oddaje z jeseni prestavili na pomlad 2027.

Tokrat je sledilce popeljal še dlje v preteklost. Namesto političnih tem in aktualnih dogodivščin je z njimi delil družinski spomin, ob katerem ni manjkalo niti njegovega značilnega humorja.