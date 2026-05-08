Pahor po hudem padcu okreva, poglejte, kje uživa danes (FOTO)

Le tri dni po grozljivem padcu, ki je dodobra prestrašil njegove najdražje, nekdanji predsednik Borut Pahor, kot kažem dobro okreva in se že veliko bolje počuti. Na družabnem omrežju je s sledilci delil fotografijo, na kateri uživa zleknjen v oblazinjen ležalnik, poškodovano roko pa podprto z opornico pestuje v naročju. »Popoldne sem pripotoval v Savudrijo, kjer poteka mednarodna konferenca o geopolitiki, toda še bolj kot nastopa na njej se veselim vabila izolske gimnazije na njihov maturantski ples,« je pojasnil svoj obisk tega obmorskega mesta.

In delil še podatek, ki več kot jasno kaže na to, kako priljubljen je nekdanji politik ne le med tistimi, ki so nekoč zanj volili, ko je kandidiral za različne funkcije, ampak tudi pri mladih, ki volilno pravico šele dobivajo ali pa jo bodo dobili šele čez nekaj let in Pahorja kot premierja in predsednika države niso poznali. »Hvaležen sem, da sem od vas dobil 22 vabil za maturantske plese in valete - vseh se žal ne bom mogel udeležiti. Nocoj sicer ne bom mogel ravno plesat, bom pa užival. Res se veselim,« je zapisal Pahor.