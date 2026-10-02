Pahor z mlado zobozdravnico Hano: privil jo je k sebi, ustnice so se nevarno približale (FOTO)

Borut Pahor je na Instagramu znova poskrbel za presenečenje, tokrat s fotografijami, ki bi jih brez težav umestili v prizor iz filma o Jamesu Bondu. Nekdanji predsednik republike je pred fotografski objektiv stopil z aktualno Miss Universe Slovenije Hano Klaut, 29-letno doktorico dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici.

Elegantna dvojica je pozirala za modno oziroma komercialno sodelovanje, Pahor pa je ob tem pokazal, da se pred objektivom še vedno počuti zelo domače. Hana je blestela v dolgi rdeči obleki, Pahor pa je ob njej poziral v elegantni opravi in s kozarcem v roki. Na eni od fotografij jo je tesno privil k sebi, njuna obraza pa sta se približala tako zelo, da sta se skoraj dotaknila z nosovoma.

Borut in Hana v reklami. FOTO: Zaslonski Posnetek

Prizor je hitro dobil bondovski pridih, nekateri komentatorji pa so ju primerjali kar s filmskima junakoma. Fotografije so toliko bolj zanimive, ker Pahor po koncu politične kariere vse bolj odkrito vstopa tudi v svet komercialnih sodelovanj in mode. Sam je pred kratkim pojasnil, da je družbena omrežja začel uporabljati tudi poslovno, pri sodelovanjih z blagovnimi znamkami pa naj bi ponudbe izbiral premišljeno.

S Hano se sicer ne poznata od včeraj, saj je bil Pahor član žirije na izboru Miss Universe Slovenije 2025, na katerem je prav Klautova osvojila krono. Izbor je potekal v ljubljanski Odiseji, kompleksu v lasti podjetnika Iva Boscarola, Hana pa je nato postala slovenska predstavnica na svetovnem izboru.

S Tanjo bosta praznovala 40 let partnerstva

Pozornost, ki jo je vzbudila njuna bližina na fotografijah, prihaja kmalu po tem, ko je Pahor javno spregovoril tudi o svojem dolgoletnem razmerju s pravnico Tanjo Pečar. Pahor in Pečarjeva sta skupaj že skoraj štiri desetletja in imata sina Luko, njuna zveza pa že dolgo ne sledi povsem običajnim predstavam o partnerskem življenju. »Midva nisva poročena, prihodnje leto pa praznujeva 40 let partnerstva,« je Pahor povedal za eno od hrvaških televizij. Ob tem je odkrito spregovoril tudi o tem, da s Tanjo ne živita skupaj in da se med tednom praviloma ne videvata. Kljub temu ostajata tesno povezana, saj se vsak dan slišita in skrbita drug za drugega. Skupaj hodita tudi na dopuste, takšna ureditev pa jima očitno že desetletja ustreza. Nekdanji predsednik je tako znova pokazal, da njegovo zasebno življenje ni povsem tradicionalno, vendar to zanju ne pomeni nič manj trdnega odnosa. Tokrat pa je v središču pozornosti povsem drugačna zgodba: rdeča obleka, kozarec v roki, tesen objem in bondovska poza z lepo Hano. Pahorju modno poziranje sicer ni tuje, saj je že v mladosti delal kot model, v zadnjih letih pa se vse pogosteje pojavlja tudi v oglaševalskih in modnih projektih. Če je bil cilj fotografij pritegniti poglede, je dvojici to brez dvoma uspelo.