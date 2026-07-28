  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POČITNIŠKI UTRINKI

Pahor že odšteva do dopusta: pred začetkom počitnic spet na svojem 'delovnem mestu' (FOTO)

Borut Pahor še ni na dopustu, a je že skočil v Umag. Kot pravi, se ga je razveselila natakarica.
Borut Pahor FOTO: Boris Scitar, Večernji List, Pixsell
Borut Pahor FOTO: Boris Scitar, Večernji List, Pixsell
A. G.
 28. 7. 2026 | 17:22
4:16
A+A-

Borut Pahor tudi po koncu predsedniškega mandata ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih javnih osebnosti. Svoje sledilce na družbenih omrežjih redno razveseljuje z utrinki iz vsakdanjega življenja, športnih aktivnosti, javnih nastopov in srečanj z ljudmi. V zadnjih tednih je obiskal več dogodkov po Sloveniji, med drugim se je udeleževal dobrodelnih in družabnih prireditev ter z objavami pokazal, da ostaja zelo dejaven tudi po odhodu iz predsedniške palače.

Poletje pa zanj še ni pomenilo začetka oddiha. Čeprav so številni že na dopustu, je Pahor razkril, da bo sam počitnice uradno začel šele 1. avgusta. Kljub temu se je za kratek čas odpravil v Umag, kjer ga vleče na kraj, ki ga številni njegovi sledilci že dobro poznajo.

Na Facebooku je objavil fotografijo, na kateri pomaga privezovati barko, ob njej pa zapisal: »Čeprav še nisem začel z dopustom in sem v Umag prišel samo za čez noč, sem moral danes zjutraj nujno na moje počitniško delovno mesto na pumpi Ine, da bi ob kavi privezoval barke. Natakarica se me je razveselila, jaz pa nje. Vse je na svojem mestu za dopust, ki se začne 1. avgusta.«

Pahor že vrsto let del poletja preživlja v hrvaški Istri. Dopust pogosto združi z druženjem z domačini in turisti, rad pa tudi pomaga pri povsem običajnih opravilih. Prav zato ga obiskovalci obale večkrat srečajo pri privezovanju čolnov ali v pogovoru z ljudmi, ki ga z veseljem ustavijo za fotografijo ali kratek klepet.

Sledilci navdušeni

Objava je v kratkem času zbrala številne odzive. Mnogi so nekdanjega predsednika pohvalili in mu zaželeli prijeten dopust.

»Bravo, lepotec,« je zapisala Suzana»Naš Šempetrc!« je dodal Mirran»Borut ima stil! Bravoo Borut. Premalo je takih oseb na tem svetu!« meni TadejMartin je zapisal: »Bravo, edini dober predsednik vseh Slovencev. Kot vidim, si spet pol komentatorjev razjezil, pol pa razveselil. Me pomirja, da tista jezna polovica še dobro pisati ne zna.« Bojana pa ga je povabila kar na Bled: »Super pomoč natakarici. Pri nas na Bledu imamo pa travo za pokositi. Ali bi prišli? Saj sem zagrozila že z ločitvijo. Če rešite ta problem, ste zame car.«

Tudi brez kritik ni šlo

Kot se pogosto zgodi pri objavah nekdanjega predsednika, so se pod fotografijo pojavili tudi manj naklonjeni komentarji.

Sandi je zapisal: »Dopust? Zakaj ste tako ciničen? Vi ste na dopustu že 20 let.« Marko je komentiral: »To je tudi nekdo, ki ne zna s 3000 € preživeti, ubožec. Narod mu pa naseda. Ker je všečen.« Robert pa je kratko pripomnil: »Za Pahorja se ve, da je ženskar!!!«

Dopust se začne čez nekaj dni

Iz Pahorjeve objave je razvidno, da je bil obisk Umaga le kratek postanek pred začetkom poletnega oddiha. Sam pravi, da je na njegovem priljubljenem počitniškem kotičku že »vse na svojem mestu«, zato zdaj le še odšteva dneve do 1. avgusta, ko se bo tja vrnil za daljši čas.

Čeprav že skoraj štiri leta ni več predsednik republike, ostaja izjemno priljubljena – in hkrati tudi polarizirajoča – javna osebnost. Njegove objave praviloma zberejo na tisoče odzivov, pod njimi pa se vedno znova prepletajo pohvale, kritike, šale in razprave. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Fotografija z jutranjega privezovanja bark je za ene simpatičen dokaz njegove preprostosti in pripravljenosti pomagati, za druge pa zgolj še ena objava, ki sproža burne odzive. V vsakem primeru je nekdanji predsednik znova pokazal, da zna z eno samo fotografijo in nekaj vrsticami besedila pritegniti veliko pozornosti javnosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

dopustpočitniceturizemdružbena omrežjaUmag
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: polna luna bo marsikomu odprla oči

Močni planetarni aspekti bodo prinesli dan pomembnih spoznanj, zaključkov in svežih priložnosti.
28. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRAVILO

Pepelkino pravilo: preprost trik za več intimnosti

Pomanjkanje spolne aktivnosti bi bilo po mnenju strokovnjakov za partnerske odnose mogoče omiliti s preprostim pristopom.
28. 7. 2026 | 18:00
17:42
Novice  |  Svet
HUDA DIAGNOZA

Kljub raku v družini zdravniki zavračali preventivni pregled, zdaj je za 39-letnico prepozno

Mlada mati dveh otrok umira za rakom, ker jo je sistem za pregled priznal šele po 40. letu.
28. 7. 2026 | 17:42
17:22
Bulvar  |  Domači trači
POČITNIŠKI UTRINKI

Pahor že odšteva do dopusta: pred začetkom počitnic spet na svojem 'delovnem mestu' (FOTO)

Borut Pahor še ni na dopustu, a je že skočil v Umag. Kot pravi, se ga je razveselila natakarica.
28. 7. 2026 | 17:22
17:20
Lifestyle  |  Stil
Z VENTILATORJEM NAD VROČINO

Preverjeni triki za hladnejše stanovanje: nekateri vas bodo presenetili

Zelo učinkovito hladi prostor, saj ohranja pretok zraka, za še večji učinek predenj postavimo kocke ledu.
Aleksander Brudar28. 7. 2026 | 17:20
17:00
Bulvar  |  Suzy
PRED VELIKIM SPEKTAKLOM

Na barko po novo energijo: tako poletje uživa Gianni Rijavec (Suzy)

Med pripravami na turnejo ob 40-letnici kariere si baterije najraje napolni na morju v družbi žene Patricije.
28. 7. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Ste pripravljeni na poletni odklop?

Zavarujte svoje potovanje in se potegujte za nepozabno vodno doživetje.
Promo Slovenske novice28. 7. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki