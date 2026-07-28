Borut Pahor tudi po koncu predsedniškega mandata ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih javnih osebnosti. Svoje sledilce na družbenih omrežjih redno razveseljuje z utrinki iz vsakdanjega življenja, športnih aktivnosti, javnih nastopov in srečanj z ljudmi. V zadnjih tednih je obiskal več dogodkov po Sloveniji, med drugim se je udeleževal dobrodelnih in družabnih prireditev ter z objavami pokazal, da ostaja zelo dejaven tudi po odhodu iz predsedniške palače.

Poletje pa zanj še ni pomenilo začetka oddiha. Čeprav so številni že na dopustu, je Pahor razkril, da bo sam počitnice uradno začel šele 1. avgusta. Kljub temu se je za kratek čas odpravil v Umag, kjer ga vleče na kraj, ki ga številni njegovi sledilci že dobro poznajo.

Na Facebooku je objavil fotografijo, na kateri pomaga privezovati barko, ob njej pa zapisal: »Čeprav še nisem začel z dopustom in sem v Umag prišel samo za čez noč, sem moral danes zjutraj nujno na moje počitniško delovno mesto na pumpi Ine, da bi ob kavi privezoval barke. Natakarica se me je razveselila, jaz pa nje. Vse je na svojem mestu za dopust, ki se začne 1. avgusta.«

Pahor že vrsto let del poletja preživlja v hrvaški Istri. Dopust pogosto združi z druženjem z domačini in turisti, rad pa tudi pomaga pri povsem običajnih opravilih. Prav zato ga obiskovalci obale večkrat srečajo pri privezovanju čolnov ali v pogovoru z ljudmi, ki ga z veseljem ustavijo za fotografijo ali kratek klepet.

Sledilci navdušeni

Objava je v kratkem času zbrala številne odzive. Mnogi so nekdanjega predsednika pohvalili in mu zaželeli prijeten dopust.

»Bravo, lepotec,« je zapisala Suzana. »Naš Šempetrc!« je dodal Mirran. »Borut ima stil! Bravoo Borut. Premalo je takih oseb na tem svetu!« meni Tadej. Martin je zapisal: »Bravo, edini dober predsednik vseh Slovencev. Kot vidim, si spet pol komentatorjev razjezil, pol pa razveselil. Me pomirja, da tista jezna polovica še dobro pisati ne zna.« Bojana pa ga je povabila kar na Bled: »Super pomoč natakarici. Pri nas na Bledu imamo pa travo za pokositi. Ali bi prišli? Saj sem zagrozila že z ločitvijo. Če rešite ta problem, ste zame car.«

Tudi brez kritik ni šlo

Kot se pogosto zgodi pri objavah nekdanjega predsednika, so se pod fotografijo pojavili tudi manj naklonjeni komentarji.

Sandi je zapisal: »Dopust? Zakaj ste tako ciničen? Vi ste na dopustu že 20 let.« Marko je komentiral: »To je tudi nekdo, ki ne zna s 3000 € preživeti, ubožec. Narod mu pa naseda. Ker je všečen.« Robert pa je kratko pripomnil: »Za Pahorja se ve, da je ženskar!!!«

Dopust se začne čez nekaj dni

Iz Pahorjeve objave je razvidno, da je bil obisk Umaga le kratek postanek pred začetkom poletnega oddiha. Sam pravi, da je na njegovem priljubljenem počitniškem kotičku že »vse na svojem mestu«, zato zdaj le še odšteva dneve do 1. avgusta, ko se bo tja vrnil za daljši čas.

Čeprav že skoraj štiri leta ni več predsednik republike, ostaja izjemno priljubljena – in hkrati tudi polarizirajoča – javna osebnost. Njegove objave praviloma zberejo na tisoče odzivov, pod njimi pa se vedno znova prepletajo pohvale, kritike, šale in razprave. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Fotografija z jutranjega privezovanja bark je za ene simpatičen dokaz njegove preprostosti in pripravljenosti pomagati, za druge pa zgolj še ena objava, ki sproža burne odzive. V vsakem primeru je nekdanji predsednik znova pokazal, da zna z eno samo fotografijo in nekaj vrsticami besedila pritegniti veliko pozornosti javnosti.