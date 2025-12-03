Pahor pleše na Brizgalno brizgo, Slovenci v smeh: »Joj, nisem vedel, da je tako hudo z njim« (VIDEO)

Borut Pahor očitno še zdaleč ni rekel zadnje besede. Nekdanji predsednik republike se je ponovno postavil v središče pozornosti – tokrat z nenavadnim posnetkom na TikToku, v katerem sam v pisarni zapleše na uspešnico Atomik Harmonik iz leta 2004. V pičlih enajstih urah je video nabral več kot 7000 ogledov, komentarji pa letijo z vseh strani, od spodbudnih do naravnost posmehljivih. Nekateri uporabniki mu pošiljajo srčke in navijajo z »Dejmo, miška mala«, druge skorajda skrbi: »Joj, nisem vedel, da je tako hudo z njim,« je zapisal nekdo, drugi pa: »Spet smo izgubili Pahorja.« Nekdo je dodal: »Ti si gotov.« Najdejo se tudi tisti, ki ga branijo: »Samo, da se ima dobro, hvala bogu. To je smisel življenja … Uživajte, plešite, kot da vas nobeden ne gleda.«

Kaj ga je pognalo v to? Je za kulisami kakšen dogovor? Ali ima prste vmes Špela Grošelj, da bi pesem po dveh desetletjih znova zaživela? Ali pa se je preprosto prepustil ritmu legendarnega refrena, ki mu ne manjka spolnih konotacij?

Od pižame do brizgalne: teden, ko Pahor polni naslovnice

Pahor se je za objavo posnetka odločil le nekaj dni po še eni potezi, ki je razburkala Slovenijo: reklami za pižame, kjer v postelji pozira s svetlolasko, ki je sicer videti, kot bi bila dodana digitalno. Nekateri so se fotografiji smejali, drugi verjetno kupili pižamo, spet tretjim pa se je podoba zdela nadvse neprimerna za osebo takšnega kova. V kolumni se je odzvala tudi Delova novinarka Anja Intihar, ki je brez ovinkarjenja opisala, kako dojema Pahorjev lov na pozornost. »Mislila sem, da je nekdanji predsednik republike Borut Pahor dosegel dno svoje javne podobe … Javnost se mu je posmehovala, se zgražala in ga opominjala, naj se vendarle obnaša letom in statusu primerno. Nič ni pomagalo.«

Ostro je zapisala: »Na promocijskih fotografijah se po novem baha z golo svetlolasko v postelji … Ne vem, zakaj sem od njega, ki je najstnicam na maturantski paradi kričal ‘Ajde, miška mala!’, pričakovala trohico osebne integritete.« Meni, da je njegova odločitev za tovrstno samopromocijo predvsem finančne narave: »Denar, zaslužen z ležanjem v svileni pižami … je gotovo privlačen. Od človeka, ki je tarnal, da težko preživi s tremi tisočaki na mesec, ne moremo pričakovati, da bo ponudbo zavrnil.«

Zdi se, da je življenje nekdanjega predsednika, ki je bil desetletja na vrhu političnega odra, zdaj povsem drugačno. Razlika med tem, ko te na vsakem koraku spremljajo kamere, in trenutkom, ko se znajdeš sam v pisarni s telefonom v roki, je ogromna. Ali Pahor res išče pozornost? Ali samo uživa v življenju po svoje? Težko rečemo. A jasno je, da je pozornost dobil.