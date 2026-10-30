Pahorjeva miška se vrača

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na družbenih omrežjih znova poskrbel za pozornost. Tokrat je predstavil nov logotip svoje produkcijske in promocijske ekipe, na katerem ima posebno mesto miška. Ta nikakor ni naključna, saj spominja na njegovo znamenito izjavo, zaradi katere se je pred več kot desetletjem znašel pod plazom kritik.

»Evo, to je nov logo moje produkcijske in promocijske ekipe, zdaj je šel v postopek registracije. Nastal je v sodelovanju z enim & edinim Cirilom Horjakom,« je zapisal na Instagramu in dodal: »Ej, kaj pa vam, a vam je tamala všeč?« Leta 2015 je Pahor na maturantski paradi v Ljubljani med spodbujanjem mladih v mikrofon vzkliknil: »Ajde, miška mala, gremo! To mi deli, to mi deli!« Posnetek je hitro zakrožil po spletu in sprožil burne odzive. Nekateri so izjavo razumeli kot nedolžno šalo, drugi pa so jo označili za seksistično in neprimerno za predsednika države. Pahor se je pozneje za svoje besede javno opravičil, leta 2016 pa je zanje prejel tudi bodečo nežo, simbolično nagrado za najbolj seksistično izjavo preteklega leta. Več kot desetletje pozneje je nekdanji predsednik miško očitno sprejel za del svoje prepoznavne podobe in pokazal, da se zna pošaliti tudi na svoj račun.