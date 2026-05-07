Pahorju je čim hitrejše okrevanje med drugim zaželela ta vplivna svetlolaska (FOTO)

Borut Pahor je navdušeni športnik, ki ga redno srečujemo na maratonih ter takšnih in drugačnih tekih, izredno rad pa sede tudi na kolo. A ta teden bi se ena takšnih voženj kaj lahko končala tragično. Nekdanji predsednik države je namreč med spustom s Pasje ravni grdo padel ter si zlomil ključnico in lopatico. Rešila ga je zaščitna čelada, je dejal Pahor, ki mu padci sicer niso tuji, pred več kot desetletjem se je denimo hudo poškodoval pri padcu s konja. Zdaj nekdanji premier okreva, da je z njim vse v redu se je javno zahvalil družini Kavčič, ki mu je pomagala do bolnišnice, in osebju ljubljanskega kliničnega centra. Medtem ko Pahor počiva, pa se vrstijo spodbudna sporočila njegovih vplivnih prijateljev, ki mu seveda želijo čim hitrejše okrevanje.

Med prvimi je bila nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ki jo je v časih, ko sta še oba s Pahorjem zasedala pomembni funkciji, družilo veliko prijateljstvo, to pa z leti, kot kaže, ni prav nič skopnelo. »Svojemu dragemu prijatelju Borutu Pahorju, ki je imel hudo kolesarsko nesrečo, želim hitro okrevanje. Na srečo se dobro počuti. Nauk zgodbe: nikoli ne podcenjujte moči dobre čelade! In prosim, vedno jo nosite, ko kolesarite,« je zapisala Kolinda Grabar Kitarović in s sledilci delila nekaj njunih skupnih fotografij, ki so nastale nedolgo nazaj, med drugim na praznovanju njenega zadnjega rojstnega dneva v Ljubljani. Čim hitrejše okrevanje seveda Borutu Pahorju želimo tudi v našem uredništvu.