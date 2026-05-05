Palček premagal orjaka: Franc prelomil obljubo, da bo dvoboj prepustil Dejanu, ta ostal nemočen (VIDEO)

Pred tedensko areno, v kateri sta se pomerila starešina Kmetije Franc Vozel in nekdanji bodybuilder Dejan Guzej, je bilo na posestvu moč zaznati kar nekaj nasprotujočih si čustev. Dejan, ki je še nekaj dni nazaj vztrajno prepričeval sotekmovalce naj ga ne izberejo za dvobojevalca, saj bi rad ob obisku najbližnjih na Kmetiji zaprosil svojo izbranko, je po neuslišani želji popolnoma izgubil voljo do nadaljnjega tekmovanja. Za drugega dvobojevalca je izbral Franca, ki ga je prinesel okoli med tedensko nalogo izkopavanja kompirja s tem, ko je ves njun skupno prigaran krompir podaril svojemu ljubljencu Žanu.

A tudi ta poteza je imela svoje posledice - naenkrat je voljo do tekmovanja na začudenje vseh izgubil tudi Franc. »Zmagal ne bom, sedaj je primerna prilika, da se poslovim,« je svojo odločitev sporočil najstarejši kmet in s tem osupnil malodane vse sotrpine. Brez Franca, ki ima največ kmečkega znanja in discipline, si namreč Kmetije nekateri sploh ne znajo predstavljati. A Vozelj je bil neomajen, da odhaja. Tako zelo, da je celo dal obljubo.

Sekal s tako močjo, da Dejan sploh ni imel prave možnosti za zmago

Čeprav je Dejanu dobesedno obljubil, da sploh ne rabi skrbeti in da ga na Kmetiji, kar se njega tiče, čaka še en teden več, pa na koncu temu ni bilo tako. Vse naj bi spremenile Alenkine solze, ki se ob pogledu na njej ljubega Franca v areni ni mogla zadržati. »Če odide še Franc, nimam tu nikogar več,« je vidno prizadeta povedala mladenka, kar je Franca popolnoma razorožilo. Ali, bolje rečeno, oborožilo.

V tekmovanju sečnje hloda je zmagal s parimi zamahi, kljub temu da je bilo njegovega nasprotnika Dejana skupaj dvakrat več. Z izjemno tehniko in žilavostjo je nalogo obvladal v nadpovprečnem času, medtem ko je Dejan že med tekmo sprejel dejstvo, da odhaja domov k zaročenki.