  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRIVNOSTNI POSNETKI

Panika v elitnem klubu: fotografija Barrona sprožila pravo dramo, Melania je besna (VIDEO)

Melania Trump je zagrozila s takojšnjimi posledicami.
Barron in Melania Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Barron in Melania Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
A. G.
 18. 3. 2026 | 16:47
A+A-

Melania je bila v začetku letošnjega leta v središču pozornosti, potem ko naj bi njen biografski, po njej poimenovani film težko prodajal vstopnice, kljub temu da je bil drugi najdražji dokumentarec, kar jih je bilo kdaj posnetih, ob upoštevanju marketinškega proračuna pa celo najdražji. Zdaj je njen cilj, da svojega edinega otroka ohrani stran od oči javnosti, ponovno očiten. Razkrita fotografija Barrona Trumpa jo je razjezila in je zato zagrozila z ukrepi proti odgovornim za širjenje posnetka. Melania Trump je podala izjavo glede trditev, da so člani kluba v Mar-a-Lagu fotografirali najstnika, ko se je sprehajal skupaj s svojim očetom, ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom

Morda ste že veliko slišali o Trumpovem najmlajšem otroku Barronu in ga celo videli v javnosti s predsednikom, pri čemer njegova višina 206 cm pogosto izstopa. Zdaj, pri 19 letih, je njegova mati še vedno odločena, da ga drži stran od medijev, za razliko od njegovih starejših polbratov in polsester – Donalda ml., Ivanke, Erica in Tiffany. Obstaja razlog, da tega visokega najstnika v preteklih letih nismo pogosto videli, kar se je pokazalo v Mar-a-Lagu okoli božiča. Viri pravijo, da je bil incident »vznemirjajoč«, saj so Barrona videli, kako je tiho hodil skozi jedilnico kluba ob očetu. Vir je novinarju Robu Shuterju povedal, da je »resno sledil očetu skozi jedilnico. Bil je tih, zelo zadržan, oblečen v svojo običajno modro obleko, skoraj je posnemal Donalda. Ni se veliko smejal ali komuniciral«.

Sporočilo je bilo jasno

Medtem pa so nekateri člani kluba brez dovoljenja fotografirali, pri čemer so nekatere fotografije pricurljale na splet – kar je po mnenju Melanie resna kršitev. Vir je dodal, da je Melania nato jasno izrazila resnost situacije: »Melania je zelo jasno povedala, da Barronova zasebnost ni predmet pogajanj. Vsak, ki bi ga ujeli pri snemanju ali fotografiranju, bi se soočil s takojšnjimi posledicami, vključno z morebitno prepovedjo vstopa v klub.«

Klub je razumljivo stopil na Melanijino stran, razkriti posnetki Barrona pa so hitro postali sporni. Barron se je celo preselil z glavnega kampusa univerze NYU v New Yorku na njihov kampus v Washingtonu, D.C., da bi se izognil neželeni pozornosti in bil verjetno bližje staršem. Člani, ki so bili ujeti pri fotografiranju najstnika, bi lahko bili izključeni iz kluba. Kot je dejal vir: »Sporočilo je bilo jasno: brez kamer, brez razkritij. Zasebni družinski trenutki ostanejo zasebni,« poroča LADbible.

Več iz teme

Melania TrumpDonald Trumpprva dama ZDAZDAposnetkielitni klub
ZADNJE NOVICE
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki