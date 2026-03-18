Panika v elitnem klubu: fotografija Barrona sprožila pravo dramo, Melania je besna (VIDEO)

Melania je bila v začetku letošnjega leta v središču pozornosti, potem ko naj bi njen biografski, po njej poimenovani film težko prodajal vstopnice, kljub temu da je bil drugi najdražji dokumentarec, kar jih je bilo kdaj posnetih, ob upoštevanju marketinškega proračuna pa celo najdražji. Zdaj je njen cilj, da svojega edinega otroka ohrani stran od oči javnosti, ponovno očiten. Razkrita fotografija Barrona Trumpa jo je razjezila in je zato zagrozila z ukrepi proti odgovornim za širjenje posnetka. Melania Trump je podala izjavo glede trditev, da so člani kluba v Mar-a-Lagu fotografirali najstnika, ko se je sprehajal skupaj s svojim očetom, ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Morda ste že veliko slišali o Trumpovem najmlajšem otroku Barronu in ga celo videli v javnosti s predsednikom, pri čemer njegova višina 206 cm pogosto izstopa. Zdaj, pri 19 letih, je njegova mati še vedno odločena, da ga drži stran od medijev, za razliko od njegovih starejših polbratov in polsester – Donalda ml., Ivanke, Erica in Tiffany. Obstaja razlog, da tega visokega najstnika v preteklih letih nismo pogosto videli, kar se je pokazalo v Mar-a-Lagu okoli božiča. Viri pravijo, da je bil incident »vznemirjajoč«, saj so Barrona videli, kako je tiho hodil skozi jedilnico kluba ob očetu. Vir je novinarju Robu Shuterju povedal, da je »resno sledil očetu skozi jedilnico. Bil je tih, zelo zadržan, oblečen v svojo običajno modro obleko, skoraj je posnemal Donalda. Ni se veliko smejal ali komuniciral«.

Sporočilo je bilo jasno

Medtem pa so nekateri člani kluba brez dovoljenja fotografirali, pri čemer so nekatere fotografije pricurljale na splet – kar je po mnenju Melanie resna kršitev. Vir je dodal, da je Melania nato jasno izrazila resnost situacije: »Melania je zelo jasno povedala, da Barronova zasebnost ni predmet pogajanj. Vsak, ki bi ga ujeli pri snemanju ali fotografiranju, bi se soočil s takojšnjimi posledicami, vključno z morebitno prepovedjo vstopa v klub.«

Klub je razumljivo stopil na Melanijino stran, razkriti posnetki Barrona pa so hitro postali sporni. Barron se je celo preselil z glavnega kampusa univerze NYU v New Yorku na njihov kampus v Washingtonu, D.C., da bi se izognil neželeni pozornosti in bil verjetno bližje staršem. Člani, ki so bili ujeti pri fotografiranju najstnika, bi lahko bili izključeni iz kluba. Kot je dejal vir: »Sporočilo je bilo jasno: brez kamer, brez razkritij. Zasebni družinski trenutki ostanejo zasebni,« poroča LADbible.