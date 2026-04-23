Partnerka slovenskega pevca s tečajem za mačehe: zaljubila se je v očeta z otroki, te vloge ne izbereš

Ko se je 27-letna Zala Udir zaljubila v priznanega slovenskega glasbenika Aleša Bartola, člana skupine Mambo Kings, je vedela, da njuna zgodba ne bo klasična. Njegovo srce je že pripadalo otrokom iz prejšnje zveze, ki se je končala pred desetletjem, ona pa je stopila v vlogo, ki jo mnogi še danes težko razumejo vlogo mačehe. V razširjeni družini je iskala svoje mesto, svojo vlogo in ravnovesje med partnerstvom in vzgojo. Danes priznava, da ta pot ni bila lahka. Gre za odnos, kjer daješ veliko, a potrditve pogosto ni. Kjer si prisoten, a se kljub temu včasih počutiš neviden. In kjer se hitro prikrade dvom – ali delaš prav. A prav te izkušnje so jo oblikovale in ji dale globlji vpogled v odnose, ki jih zdaj deli tudi z drugimi.

»Mačeha ni problem – problem je, da nas tega nihče ne nauči«

Zala, ki je magistrica zakonskih in družinskih študij, danes svoje znanje in osebne izkušnje prenaša naprej. Ustvarila je posebne tečaje in webinarje, namenjene ženskam, ki se znajdejo v podobni situaciji. Poudarja, da je vloga mačehe ena najbolj nerazumljenih. »To je vloga, kjer daješ, a pogosto ne dobiš potrditve. Kjer si prisotna, a se počutiš nevidna. In kjer začneš dvomiti vase. A resnica je, da problem ni v tebi le nihče te ni naučil razumeti dinamike, v kateri si,« pojasnjuje na svoji spletni strani. Na svojih delavnicah odpira teme, ki jih mnogi potiskajo na stran od jeze, krivde, ljubosumja do utrujenosti. Vse to so, kot pravi, normalni odzivi človeka, ne znak neuspeha.