Patricija (Ljubezen po domače) prvič javnosti pokazala hčerko: ne boste uganili, kakšno ime ima (FOTO)

Patricija Salobir in Dejan Ponikvar sta se spoznala v oddaji Ljubezen po domače in razmerje nadaljevala tudi po koncu snemanja. Kot smo že poročali, sta pred kratkim postala starša, Patricija pa je v nedeljo na družbenih omrežjih prvič objavila fotografije svoje hčerke. Do zdaj takšnih vsebin ni delila, saj sta z Dejanom družinsko življenje večinoma ohranjala zunaj javnosti.

Po zaključku oddaje se Patricija v javnosti pojavlja redkeje. Njena prisotnost na družbenih omrežjih ostaja zadržana, zato objavljene fotografije predstavljajo njen prvi javni vpogled v obdobje po šovu in v novo življenjsko vlogo, ki jo je prevzela po rojstvu hčerke. Odzivi sledilcev so zelo pozitivni.

Je pa mladi parček po koncu predvajanja šova obiskal studio POP IN in podoživela nepozabne trenutke, ki so ju povezali že pred leti. »To je najina Hajdi. Prej nisva spala zaradi ljubezni, zdaj pa zaradi otročička,« je hudomušno dodala Patricija in ob tem razkrila ime prvorojenke.