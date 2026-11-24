»Joj, to je tako veren človek! To ni nekaj napol. To je goreč zgled za Kristusa. Ko bi vsaj malo tega imel tudi jaz. Peter je živ dokaz, da ne moreš pregoreti, če si z Jezusom. On bi moral pregoreti, pa zakaj ni pregorel? Pri 78 letih možakar igra nogomet. Zame je živi svetnik. Tako velik zgled mi je, da ga res želim posnemati v tej njegovi gorečnosti,« tudi Martin Golob, župnik v Grosupljem, na Polici in Lipoglavu, v nedeljo zvečer po dobrodelni nogometni tekmi ni skrival navdušenja nad Pedrom Opeko, ki je v petek prišel v Slovenijo, ducat dni bo ostal. Da zbere čim več sredstev, da bo lahko gradil in pomagal na Madagaskarju.

»Vsi mi živimo svoje življenje, on pa je dal svoje življenje, da je naredil mesto na smetišču in vsem tem ljudem vrnil dostojanstvo,« je vidno ganjen dodal Sašo Udovič, svojčas član legendarne Katančeve čete, v nedeljo pa eden od asov okroglega usnja, ki so v Hali Tivoli igrali za dober namen s Pedrom Opeko, 78-letnim slovenskim misijonarjem velikega srca, ki že pol stoletja vrača dostojanstvo ljudem na smetišču sredi Madagaskarja.

Brcali so za dober namen. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Ne hodi na sestanke, ampak dela

»Malce me boli gleženj, a bom igral,« je že večer prej napovedal, da se ne da. Predvsem pa mu ni nič težko storiti, vse in samo le zato, da pomaga ljudem na Madagaskarju. O njem je tako govoril že v soboto zvečer. Pogovor se je začel ob 19. uri, prvi so prišli že ob 17. uri, za nemoten promet in dostop do gradu pa so poskrbeli domači gasilci PGD Turjak. »Vsak človek nosi v sebi eno luč. Eno iskro,« je na lično prenovljenem gradu Turjak, v dvorani se je zbralo več kot 400 ljudi, dejal Peter Opeka na pogovornem večeru Na Trubarjevem stolu. Pogovor je vodila Nuša Lesar, pri organizaciji dogodka je bil v veliko pomoč Dejan Zakrajšek, sin bratranca Opeke, ki bi za Malgaše naredil vse.

»Spomnim se, kako sem včasih hodil na mednarodne sestanke. Pa smo tam sedeli in govorili in govorili, naredili pa nič. Ne hodim več na take sestanke, ampak delam. Z ljudmi in sredi njih. Zato živim z njimi na smetišču. Če ne bi tam živel, mi ne bi tako zaupali,« pove, da zaupa trdemu delu in božji volji. Začetki na Madagaskarju niso bili obetavni, a se jih ni ustrašil. Vse se je začelo leta 1989 na velikem smetišču Andralanitra na obrobju madagaskarske prestolnice Antananarivo, kjer so družine z otroki živele med kupi odpadkov. Tam je Pedro Opeka začel svoje humanitarno poslanstvo in skupaj z domačini postavil temelje skupnosti Akamasoa, kar v prevodu pomeni dobri prijatelji.

Pravi spektakel v Hali Tivoli

»Ko sem prišel na to smetišče, so me vprašali, belec, kaj želiš. Povedal sem, da bi se z njimi pogovoril o pomembnih stvareh. Povabili so me medse. Po vseh štirih so šli v kolibo in sedeli so na tleh. Vprašal sem jih, ali imajo tu kak svet, komite, ki vodi to skupnost. Poklicali so deset ljudi, moških in žensk. Sedeli smo na tleh v tisti kolibi iz kartona in plastike. Tam se je začelo to gibanje Akamasoa. Sedeli smo sredi smetišča. Tu se je začela ta zgodba, ne pa v hotelu,« je še dodal na Turjaku, kjer ga je v pozdravnem nagovoru pozdravila dr. Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo.

»Naj izkoristim priložnost in nagovorim tudi predstavnike Vlade Republike Slovenije, ki so danes tukaj, da bi pomagali, da bi Pedra Opeko znova predlagali za Nobelovo nagrado,« je pred zbranimi v dvorani dejal velikolaški župan Matjaž Hočevar in dobil velik aplavz. Na Turjaku ga je obiskala tudi novinarka, pisateljica in popotnica Anja Kovačič, ki je o njem napisala knjigo Peter Opeka, ostani z nami, izdano leta 2025 pri založbi Beletrina. Kovačičeva je misijonarja obiskala na Madagaskarju, kjer je od blizu spoznala njegovo delo in življenje ljudi v skupnosti Akamasoa. V knjigi (podlistek lahko berete v Nedeljskih novicah) je popisala ganljive zgodbe ljudi, ki jim je Opeka pomagal in jim vrnil upanje ter človeško dostojanstvo, tudi s pomočjo skoraj treh tisočakov, ki so jih v soboto zvečer zbrali, tudi po zaslugi prodaje Anjinih knjig.

Ob prihodu na Turjak je številnim stisnil roko.

Športna nedelja

Za Petrom je bila naporna sobota. Še isti dan pred prihodom na Turjak je maševal v Begunjah pri Cerknici, tam je bil rojen njegov oče. V nedeljo zjutraj je mašo daroval v Velikih Laščah, popoldne pa požel aplavz v Hali Tivoli, kjer je potekal dobrodelni športno-glasbeni dogodek. Organizirala ga je Katoliška mladina ob 20-letnici programa POTA v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije.

»Prosim vas, ne izgubite upanja, dragi mladi, ne izgubite upanja. Ko je življenje težko, vztrajajte. Tudi ko doživite neuspeh, začnite znova. Tudi ko vidite krivico, ne nehajte verjeti v dobro. In kadar lahko komu pomagate, ne čakajte na jutri,« je zbrane spodbudil Peter Opeka v svojem nagovoru. Posebej je nagovoril mlade in jih pozval, naj z dobrimi dejanji ne odlašajo. Poudaril je, da za spreminjanje sveta niso potrebna velika dejanja, ampak se vse začne pri odnosu do ljudi, ki nas obdajajo. »Dragi mladi, ne čakajte, da boste odrasli, da bi začeli delati dobro. Že danes lahko spremenite nekaj v svoji družini, v šoli, v vasi, kjer živite. Začnite z majhnimi dejanji, spoštujte svoje starše, poslušajte učitelje, pomagajte prijatelju, ki ima težave, ne ponižujte šibkejših, ne obračajte hrbta revnim in ljudem, ki vas potrebujejo.« V svojem govoru je večkrat poudaril, da vera ne sme ostati le pri besedah, ampak se mora pokazati v vsakdanjem življenju. Govoril je o pomoči revnim, skrbi za bolne, tolažbi žalostnih in odpuščanju.

V pogovoru z Nušo Lesar

»Dragi bratje, dragi mladi, drage sestre, ne bojte se živeti po resnici. Kajti resnica nas osvobaja, ljubezen nas povezuje, vera pa nam daje moč, da nikoli ne izgubimo upanja,« je poudaril Opeka in svoj nagovor sklenil z mislijo, da lahko svet postane boljši, če vsak izmed nas začne spreminjati najprej svoje srce.

Ko mu je dvorana vnovič namenila ogromen aplavz, je napočil čas za nogomet, sledila je dobrodelna nogometna tekma. Na njej so se zbrali številni nekdanji slovenski nogometni reprezentanti, duhovniki, športniki in drugi znani Slovenci. Med udeleženci so bili Branko Ilić, Mišo Brečko, Aleksander Knavs, Sebastjan Cimerotič, Bojan Jokić, Milivoje Novaković, Aleksandar Radosavljević, Aleš Čeh, Sašo Udovič, Boštjan Cesar, nekdanji predsednik države Borut Pahor, nekdanji alpski smučar Klemen Kosi in nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec. Duhovniške vrste so zastopali Martin Golob, Tine Povirk, Bernard Rožman, Mitja Štefan Franc, Andrej Šegula, Franček Bertolini in Janez Turinek, sodniško vlogo pa je prevzel mednarodni nogometni sodnik Rade Obrenović. Tekma se je končala z remijem, 2:2 je bilo, prvi gol na tekmi pa je dosegel prav Peter Opeka, svojčas tudi nadarjeni nogometaš. Po nogometu je v Hali Tivoli zadonela glasba. Najprej je prišel na oder Ansambel Spev, ki je zaigral dve Petrovi najljubši pesmi, Veseli Ribn'čan in Rastejo v strmi gori bele planike, sami pa so izbrali še Slakovega Popotnika, za tem pa so vsi zbrani uživali še v nastopu Aleksandra Mežka, ki sta ga spremljala Blaž Podobnik in Tine Lustek, ter skupine Rapha Worship.

Goreči Pedro Opeka te dni navdušuje v Sloveniji.

Pedra Opeko v prihodnjih dneh čaka še več srečanj. V petek, 27. novembra, ob 19. uri bo gost pogovornega večera z duhovnikom Martinom Golobom v dvorani Brinje v Grosupljem. Vrhunec drugega dela njegovega obiska bo v soboto, 28. novembra, ob 10. uri v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, kjer bo daroval slovesno zlato mašo ob 50-letnici svojega duhovništva. V Sloveniji bo ostal do 2. decembra. Potem pa spet na Madagaskar, kjer ga čakajo odprtih rok in srca. On je tam zanje. Vsak dan od 5. ure zjutraj, ko dan začne z molitvijo v svoji kapeli.