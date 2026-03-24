Pekoče-vroče v Mariboru: živahni kulinarični dogodek privabil znane obraze (FOTO)

MARIBOR je že sedmič gostil enega najbolj vročih in pekočih festivalov, Mednarodni festival čilija in čokolade, ki ga v sodelovanju z Napojem prireja Factumevent. Gre za dvodnevni festival pekočih omak, hrane in drugih delikatesnih dobrot, ki mestu ob Dravi prinaša drzno, a hkrati izrazito kulinarično doživetje in kjer se združujejo sladki, pikantni in prefinjeni okusi. Tudi tokrat se je predstavilo več kot 30 ustvarjalcev vrhunskih čilijevih, čokoladnih ter drugih delikatesnih izdelkov iz Slovenije in tujine, obiskovalci pa so lahko okušali, primerjali in odkrivali nove kombinacije okusov.

»Letošnja noviteta je delikatesa, ki smo je sicer vajeni z drugih festivalov. To pomeni, da odpiramo prostor povezovanju čilija in čokolade z izbranimi siri, suhomesnimi izdelki, namazi, olji, tartufi, fermentiranimi dobrotami in drugimi gurmanskimi specialitetami,« je poudaril Mitja Špes, direktor Factumeventa, ki v Mariboru velja za enega ključnih mestnih organizatorjev. Dodal je, da festival vsako leto raste tako po obsegu kot po zanimanju obiskovalcev, kar potrjuje tudi vedno večja udeležba ponudnikov in gostov iz tujine. Maribor se že dlje resno spogleduje s stalnim t. i. food-cornerjem, ki bi lahko zaživel na Trgu Leona Štuklja ali pri tržnici na Lentu, tovrstni dogodki pa so dober znak, da mesto ima občinstvo za takšen koncept.

Karim Merdjadi in Filip Flisar

Test čilijevih omak

Kot se za tradicionalni program spodobi, se je v sobotnem vrhuncu odvil tudi test čilijevih omak, ki ga je ponovno izvedla strokovna komisija. Sestavljali so jo Marko Soršak - Soki, vsestranski bobnar in humanitarec, pevec Tim Kores - Kori, raper 6pack Čukur ter Domen Potočnik iz Skunk Urban Kitchen. Dogajanje je povezoval, pa tudi pogumno okušal, Filip Flisar, vsestranski adrenalinski športnik, ki po končani karieri deluje tudi kot ponudnik pohorske šunke, nastale v sodelovanju s Kodilo. Letošnji zmagovalci prihajajo iz Ljubljane – z omako Orange Chocolate Dreams je slavilo družinsko podjetje Čiličen, ki je navdušilo z uravnoteženim prepletom sladkih in pekočih not.

Čiličen, Gift čili ter Čili Čar so letošnji zmagovalci med najboljšimi omakami.

Najbolj vroče pa je bilo tudi tokrat na tekmovanju Hot Wings Contest, na katerem so tekmovalci preizkušali meje svoje vzdržljivosti ob vedno bolj pekočih perutničkah. Presenetljivo je s konkurenco pometel Igor Kolarič, ki je zdržal najdlje in ohranil mirne živce tudi pri najbolj ekstremnih stopnjah pekočine. Korajžo je preizkusil tudi nekdanji župan Maribora in častni občan pobratenega Kraljeva Andrej Verlič, ki pa je moral odnehati že v drugem krogu. Kljub temu je poskrbel za dobro voljo med obiskovalci, ki so z navdušenjem spremljali dogajanje in glasno spodbujali tekmovalce. Festival je tudi letos potrdil, da gre za enega najbolj živahnih kulinaričnih dogodkov pri nas, ki uspešno združujejo zabavo, druženje in drzno raziskovanje okusov.