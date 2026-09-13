Peter Bratuša iskreno: »Rekel sem, da bo škandal, če ne dobimo financiranja. In to se je zgodilo« (VIDEO)

Režiser in soscenarist filma Gajin svet 3 Peter Bratuša je v ŠOKkastu brez dlake na jeziku spregovoril o finančnem ozadju enega večjih slovenskih filmskih projektov. Prva dva dela sta dosegla velik uspeh pri občinstvu, tretji pa je prinesel še prav poseben mejnik. Po Bratuševih besedah gre namreč za prvo slovensko filmsko trilogijo po Kekcu po kar 58 letih. Kljub temu ustvarjalci za tretji del niso dobili finančne podpore, na katero so računali. Bratuša je ob tem spomnil na svojo izjavo izpred treh let, ki se je izkazala za skoraj preroško. »Prav v tem studiu sem tri leta nazaj izjavil, da če ne bomo dobili financiranja za Gajin svet 3, se mi zdi, da bi to lahko bil škandal,« je dejal. Nato je dodal: »No, in to se je seveda zgodilo. Nismo dobili financiranja.« Njegova sogovornica in glavna igralka Uma Štader je odločitev za snemanje tretjega dela ob takšnih okoliščinah označila za »kar drzno potezo«.

»Nekaj je v Sloveniji takega, da ne maramo preuspešnih stvari«

Bratuša svojega razočaranja nad načinom financiranja slovenskih filmov ni skrival. Prepričan je, da velik uspeh pri gledalcih ustvarjalcem na domačih natečajih očitno ne prinese nujno prednosti. »V Sloveniji je to v bistvu obratno sorazmerje z uspešnostjo filma in potem uspešnostjo na slovenskih natečajih,« je bil kritičen. Šel je še korak dlje in dejal: »Nekaj je v Sloveniji takega, da seveda ne maramo preuspešnih stvari.« Ko ga je Uma vprašala, ali je težava morda v tem, da film nagovarja preveliko občinstvo, je dodal, da so po njegovem »bolj zaželeni filmi, ki dosežejo 2000 gledalcev«. Gre za njegovo kritično oceno razmer, film pa so ustvarjalci kljub finančnim oviram vendarle spravili pred občinstvo.

Denar davkoplačevalcev prinaša tudi odgovornost

Bratuša pa ob kritiki sistema poudarja, da se sam zelo dobro zaveda tudi odgovornosti, ki jo prinaša javno financiranje kulture. Ko s Špelo Levičnik Oblak pišeta scenarij, po njegovih besedah najprej ustvarjata film, za katerim lahko stojita tudi sama, obenem pa razmišljata o ljudeh, ki ga bodo gledali. »Želiva narediti film, ki bi ga ljudje, ki nam ga plačujejo, gledali, ker zares dobimo denar od vseh nas, tudi od vas, davkoplačevalcev,« je pojasnil. Dodal je, da se zato skušajo z denarjem obnašati zelo odgovorno. Občinstvu želijo nekaj tudi vrniti, ne le zgodbe na velikem platnu, temveč predvsem občutke in nekaj pozitivnega. Prav tretji Gajin svet je tako nastal kljub zapletom s financiranjem, Bratuševe ostre besede pa odpirajo vprašanje, kakšno mesto imajo pri razdeljevanju sredstev filmi, ki jim uspe nagovoriti širše slovensko občinstvo.