VRAČA SE NA TELEVIZIJO

Peter Poles po številnih uspešnih projektih znova na zaslonih v vlogi kviznega mojstra

Na male zaslone kmalu prihaja nova oddaja.
Med tekmovalci in lovci bo krmaril izkušeni voditelj Peter Poles. FOTOGRAFIJE: POP TV

Poles je izkušen voditeljski maček. V oddaji Zvezde plešejo se je preizkusil celo na plesnem parketu.

V oddaji Dan najlepših sanj je gledalcem izpolnjeval najbolj goreče in skrite želje.

A. K.
 12. 11. 2025 | 09:30
Na male zaslone kmalu prihaja nova oddaja, ki jo gledalci že nestrpno pričakujejo – kviz Na lovu, slovenska različica svetovno uspešne franšize The Chase. Gre za napet, dinamičen in izjemno priljubljen format oddaje, kjer sodelujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo, a jih povezuje ljubezen do znanja.

Njihov cilj je preprost – ostati korak pred lovcem in skupaj osvojiti bogato denarno nagrado. Ob njih bo v novem kvizu komercialne televizije POP TV stal Peter Poles, ki se po številnih uspešnih projektih vrača na zaslone v vlogi kviznega mojstra. Voditelj pravi, da najbolj uživa, ko je lahko na strani tekmovalcev in jih spodbuja, preden se podajo na dvoboj z lovcem.

Rad se uči novih stvari

Njegova naloga je še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja. »Res sem si želel, da bi vse 'štimalo', kar pri približno 120 prebranih vprašanjih na oddajo ni ravno enostavno,« pojasni Poles, ki se tudi zasebno rad nauči česa novega. Rad ustvarja izdelke iz lesa, igra poker in več glasbenih inštrumentov, med odmori pa se uči tujih jezikov s pomočjo Duolinga, še posebej dobro mu gresta španščina in portugalščina. Pri projektu ga je najbolj navdušil ekipni duh med popolnimi neznanci, ki jih povezuje strast do znanja.

»Snemanja so bila napeta, a vzdušje izjemno. Pozitivni in razgledani tekmovalci ter naši lovci, ki znajo presenetiti prav v vsakem trenutku. Nepredvidljivo je vse do konca – ko misliš, da je usoda zapečatena, se v zadnjih trenutkih vse obrne na glavo. Prav ta človeški faktor dela kviz zanimiv in resnično napet,« pravi Poles, ki se je v novih voditeljskih čevljih očitno dobro znašel.

