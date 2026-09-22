Peter šokiral z žalitvami sotekmovalke: Saro spravil v solze (VIDEO)

Peter Wolf tudi v svojem najnovejšem resničnostnem šovu Življenje na tehtnici ostaja zvest svojemu občasno nekoliko nenavadnemu načinu komunikacije. Že v Poroki na prvi pogled, kjer so mu strokovnjaki za ženo izbrali Jano Šega, so njegove besede na račun njenega videza večkrat povzročale napetost, na koncu pa mu je Jana povsem zaprla vrata svojega srca.

Ena najbolj odmevnih opazk je prišla proti koncu eksperimenta. Jana je produkciji razkrila, da ji je Peter dejal, da mu je žal, ker so mu za ženo namenili prav njo, nato pa komentiral še njeno domnevno »moško energijo«. Po njenih besedah ji je rekel, da bi jo, tudi če bi jo povozil valjar, ljudje še vedno imeli za moškega. Jana je takrat odkrito priznala, da zaradi takšnih pripomb ne razume, kako naj bi mu sploh lahko bila tako všeč, kot je trdil sam.

Pozneje je sama povedala tudi, da je bil Peter zanjo preveč vsiljiv. Čeprav sta eksperiment na koncu končala brez večjega javnega obračunavanja in ostala v prijateljskih odnosih, romantične iskrice med njima ni bilo. Čeprav je takrat Jana doživela kar nekaj kritike češ, da je bila zaradi neizbire Petra nepoštena, pa komentatorji na socialnih omrežjih menijo, da je nov šov na dogajanje vrgel povsem novo luč.

Tokrat je bila tarča pripomb Sara, pa čeprav sta oba tam iz istega razloga

V Življenju na tehtnici Peter znova težo zadržuje žalitve na račun videza, pa čeprav tudi sam nosi kar nekaj odvečnih kilogramov - kar je, konec koncev, tu. Med ekipnim izzivom sta se skupaj z Denisom spravila na Saro, ki je po koncu priznala, da takšnega načina komunikacije ni vajena. Peter jo je med drugim označil za »debeluhinjo«. Sara je produkciji povedala, da športno provociranje in navijanje razume, da pa je zanjo meja tam, kjer se začnejo osebne žaljivke. Vidno prizadeta je poudarila, da takšnih besed ni pričakovala.

Po izzivu so skušali tekmovalci spor razčistiti, a se napetost ni polegla. Sara je Petru očitala, da je šel na osebno raven in da se je med tekmovanjem »zlomil«. Peter je to zanikal. »Peter je velik nakladač. Na začetku sem ga spoštovala in poslušala. Sedaj pa je pri meni izgubil vse pike,« je povedala produkciji.

Peter: »To govorijo zato, ker sem močan tekmovalec«

Peter je dogodek videl povsem drugače. Trdil je, da se je po izzivu skupina kolektivno spravila nanj, kar je sam razumel kot dokaz, da ga drugi vidijo kot močnega tekmovalca. Za Saro pa je dejal, da je njegove besede vzela iz konteksta. »Ona je slišala samo tisto, kar njej paše oziroma kar njej ne paše. Njej ne paše, da nekdo reče: 'Si debela,'« je vztrajal. Planet TV je že v napovedi epizode ocenil, da bo Peter s temi besedami »grdo udaril po Sari«, njen odziv pa je pokazal, da jo je komentar prizadel.

Napeto je bilo že prej tudi z Edinom

Sara sicer ni prva, s katero se je Peter v šovu zapletel v spor. Le nekaj dni prej je počilo med njim in Edinom. Med ekipnim izzivom je Peter na svojo skupino glasno kričal, Edin pa je pozneje povedal, da ga Peter ni užalil le zaradi dogajanja na splavu. Ko mu je po konfliktu hotel ponuditi roko, je Peter ni sprejel.

Peter, ki se je ob vstopu v oddajo opisal kot pozitivnega, poštenega in družinskega človeka, je v šov prišel s 108 kilogrami in željo, da bi jih izgubil približno 30. Povedal je tudi, da ga je prav pogled nase v Poroki na prvi pogled spodbudil, da želi nekaj spremeniti Priložnosti za spremembo pa ima, kot kaže, kar nekaj.