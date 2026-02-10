  • Delo d.o.o.
ISKRENO SPREGOVORILA

Petra Parovel in OnlyFans: »Denar ne osreči«

Na vprašanje sledilcev je odgovorila brez zadržkov in opozorila na posledice, ki jih po njenem mnenju prinaša normalizacija takšnega zaslužka.
Vplivnico so sledilci vprašali, ali bi si odprla profil na OnlyFans. FOTO: Instagram

Na vprašanja sledilcev je odgovorila neposredno in brez olepševanja. FOTO: Instagram

K. G.
 10. 2. 2026 | 19:21
2:07
A+A-

Slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel je na Instagramu odkrito spregovorila o platformi OnlyFans, potem ko so jo sledilci neposredno vprašali, ali je kdaj pomislila, da bi si odprla profil. »Ne, v lajfu,« je zapisala v eni izmed Instagram zgodb, v kateri je pojasnila tudi svoje stališče do tovrstnega načina zaslužka.

Poudarila je, da po njenem mnenju obstaja veliko drugih načinov, kako služiti denar, ne da bi pri tem posameznik izgubil spoštovanje do sebe in svojega telesa. »Noben cent ni vreden tistega dostojanstva, ki ga izgubiš, ko se enkrat prodaš na tak način,« je zapisala ter dodala, da mlada dekleta zmorejo več.

Kritična predvsem do vpliva na mlade

Parovelova je v odgovorih jasno poudarila, da razume, če se za takšno pot zavestno odloči zrela odrasla ženska, vendar pa je bistveno bolj kritična do mlajših deklet. Opozorila je, da številne med njimi še ne razumejo v celoti, kaj pomeni OnlyFans v praksi. »A sploh vemo, kaj je OnlyFans, ko govorimo o privat posnetkih in pogovorih?« Opozorila je, da vsebina, enkrat objavljena na spletu, pogosto ne ostane tam, kjer si ustvarjalke želijo. Posebej jo moti, da se platforma pogosto promovira skozi zgodbe o hitrem uspehu in velikih zaslužkih. Po njenem mnenju se mladim dekletom prodaja iluzija lahke poti, ne da bi se govorilo o dolgoročnih posledicah. »Prehitro se izbere easy way out,« je zapisala. 

Ob tem je opozorila, da je lahko občutek uspeha, ki temelji izključno na hitrem zaslužku in pozornosti, zgolj začasen. »Denar ne osreči. Samo zaslepi oči,« je zapisala in dodala, da se posameznik slej ko prej znajde pred vprašanjem, kdo v resnici je in kaj mu ostane, ko zanimanje javnosti in finančni tokovi usahnejo.

petra parovelonly fansSWY BrandHITRI ZASLUŽEK
