Petra Parovel razkrila, da njena oblačila nastajajo na Kitajskem: »Še vedno je precej predsodkov« (FOTO)

Slovenska podjetnica in vplivnica Petra Parovel, ustanoviteljica priljubljene znamke športnih oblačil SWY, se je oglasila s Kitajske, kjer obiskuje proizvodne partnerje. S sledilci je delila iskren zapis o šestletni podjetniški poti, številnih napakah in izzivih, ob tem pa razkrila tudi, da nekatera najbolj kakovostna oblačila njene znamke nastajajo prav v sodelovanju s kitajskimi proizvajalci.

»Če bi mi kdo pred šestimi leti povedal, koliko napak bomo naredili, koliko stvari bo šlo narobe in koliko se bomo morali naučiti na težji način, nisem prepričana, da bi sploh imela pogum vstopiti v modno industrijo,« je priznala. Parovelova je pojasnila, da z nekaterimi proizvajalci sodeluje že šest let, v tem času pa so se med njimi spletle tudi pristne vezi. Posebej je poudarila, da država proizvodnje sama po sebi ne določa kakovosti izdelka.

Pomembno ji je, kdo stoji za izdelki

»Ena od stvari, ki me je v teh letih presenetila, je, da smo nekaj najbolj kakovostnih športnih oblačil uspeli razviti prav z našimi partnerji na Kitajskem,« je zapisala. Dodala je, da so preizkusili tudi proizvajalce v Evropi in državah bližje Sloveniji, a so jih kitajski partnerji prepričali s tehnologijo, inovativnostjo in pozornostjo do podrobnosti. »Še vedno obstaja precej predsodkov o tem, kaj pomeni 'Made in China', ampak naše izkušnje so povsem drugačne,« je poudarila.

Podjetnica zatrjuje, da pri izbiri proizvodnih partnerjev veliko pozornosti namenjajo tudi delovnim pogojem in medsebojnemu zaupanju. Kot pravi, je ključnega pomena postavljanje visokih standardov in aktivno sodelovanje v proizvodnem procesu, tudi če to pomeni višje stroške. »Za nas dober izdelek ni samo tisti, ki je kakovosten, ampak tisti, za katerim lahko stojimo z dobrim občutkom,« je še zapisala. Obiskovanje tovarn, spoznavanje zaposlenih in iskanje novih materialov so po njenih besedah pomemben del razvoja znamke. Sledilcem pa je sporočila, da upa, da njihovo predanost občutijo tudi sami.