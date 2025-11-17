Petrova odločitev šokirala gledalce: Blesav tip, da ne vidi, da je Nina nastavljena za šov

V šovu Ljubezen po domače je bil Peter Benedik od prvega srečanja dalje naklonjen Moniki Svetlin. Zdelo se je, da med njima tli prava iskrica. A se je vse obrnilo na glavo, ko je septembra v šov vstopila Nina Radi, ki jo gledalci poznajo že iz Sanjskega moškega in Kmetije.

Nina je Petru zaupala, da je prebolela raka, kar je bil zanjo preporod. Zaradi te izkušnje so ji v življenju najbolj pomembni zdravje in bližnji. Petra je najprej očaral njen nasmeh, dolgi lasje in oči. Potem ko se je znašla v ljubezenskem trikotniku, je Monika ostala prizemljena in iskrena v svojih čustvih.

Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto. FOTO: Voyo

A Peter se je odločil in izbral Nino. Pogumno je novico povedal tudi Moniki. Spominjal se je vsega, kar se je zgodilo med njima, tudi poljuba, nato je dodal: »Vse je bilo super, dokler ni prišla Nina. Ampak tega med nama je pa konec.«

Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto: »Ampak raje vidim, da mi nekdo iskreno pove v obraz, kaj čuti do mene, kaj si misli o meni, kakor pa da mi da neko lažno upanje.« Povedala je, da bi bila vesela za Nino in zanj, če se bodo seveda med njima razvila čustva, in da gre naprej z dvignjeno glavo.

Komentarji sledilcev

Pod objavo na družbenem omrežju Facebook so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Tako kot je prišla tale Nina, bo tudi hitro odšla... Ti boš pa neumnež.«

»Nina se samo šlepa iz šova v šov, toliko, da vleče denar, delat se ji pa tako ne ljubi. Produkcija sramota za vas, da te lenuhe not vlačite.«

»Upam, da se Monika zaveda, da zasluži mnogo mnogo več!«

»'Blesavi' tip da ne vidi, da je Nina nastavljena za šou, ta punca pa je bla mogoče ta prava …Na koncu mu bodo pa spet samo konji ostali.«

»Ta Nina povsod drek meša, potem pa izgine, trola neumna.«

»Sam boš ostal, prizadel si Moniko in tako bo tebe Nina.«

»Monika, ne bodi žalostna, ti si fajn punca, sreča te čaka zunaj tega šova. Nina pa je kot ljubi veter, kako je prišla, tako bo odšla.«

»Bom prijazno napisal, Nina ni žena material! Ti boš pa našlo mnogo boljšega tipa.«

»Tale Peter je pa precej dolgočasen in zoprn tip, da o Nini Radodajki sploh ne govorim.«

»Monika, bodi srečna, da se je tako odločil. Vem, da ti je zdaj hudo, toda ta kreten ni zate, zaslužiš veliko več, morda je že na piti tvoja sreča glavo gor. Njemu bo pa še žal, verjemi. Vse dobro ti želim.«

»Nina sploh ni prišla po ljubezen, ampak se kazati.«

