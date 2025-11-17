  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LJUBEZEN PO DOMAČE

Petrova odločitev šokirala gledalce: Blesav tip, da ne vidi, da je Nina nastavljena za šov

Monika v šovu Ljubezen po domače v solzah, Peter je namesto nje izbral Nino.
Peter se je odločil in izbral Nino. FOTO: Voyo
Peter se je odločil in izbral Nino. FOTO: Voyo
A. G.
 17. 11. 2025 | 09:55
 17. 11. 2025 | 10:06
A+A-

V šovu Ljubezen po domače je bil Peter Benedik od prvega srečanja dalje naklonjen Moniki Svetlin. Zdelo se je, da med njima tli prava iskrica. A se je vse obrnilo na glavo, ko je septembra v šov vstopila Nina Radi, ki jo gledalci poznajo že iz Sanjskega moškega in Kmetije.

Nina je Petru zaupala, da je prebolela raka, kar je bil zanjo preporod. Zaradi te izkušnje so ji v življenju najbolj pomembni zdravje in bližnji. Petra je najprej očaral njen nasmeh, dolgi lasje in oči. Potem ko se je znašla v ljubezenskem trikotniku, je Monika ostala prizemljena in iskrena v svojih čustvih.

Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto. FOTO: Voyo
Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto. FOTO: Voyo

A Peter se je odločil in izbral Nino. Pogumno je novico povedal tudi Moniki. Spominjal se je vsega, kar se je zgodilo med njima, tudi poljuba, nato je dodal: »Vse je bilo super, dokler ni prišla Nina. Ampak tega med nama je pa konec.«

Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto: »Ampak raje vidim, da mi nekdo iskreno pove v obraz, kaj čuti do mene, kaj si misli o meni, kakor pa da mi da neko lažno upanje.« Povedala je, da bi bila vesela za Nino in zanj, če se bodo seveda med njima razvila čustva, in da gre naprej z dvignjeno glavo.

Komentarji sledilcev

Pod objavo na družbenem omrežju Facebook so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Tako kot je prišla tale Nina, bo tudi hitro odšla... Ti boš pa  neumnež.«

»Nina se samo šlepa iz šova v šov, toliko, da vleče denar, delat se ji pa tako ne ljubi. Produkcija sramota za vas, da te lenuhe not vlačite.«

»Upam, da se Monika zaveda, da zasluži mnogo mnogo več!«

»'Blesavi' tip da ne vidi, da je Nina nastavljena za šou, ta punca pa je bla mogoče ta prava …Na koncu mu bodo pa spet samo konji ostali.«

»Ta Nina povsod drek meša, potem pa izgine, trola neumna.«

»Sam boš ostal, prizadel si Moniko in tako bo tebe Nina.«

»Monika, ne bodi žalostna, ti si fajn punca, sreča te čaka zunaj tega šova. Nina pa je kot ljubi veter, kako je prišla, tako bo odšla.«

»Bom prijazno napisal, Nina ni žena material! Ti boš pa našlo mnogo boljšega tipa.«

»Tale Peter je pa precej dolgočasen in zoprn tip, da o Nini Radodajki sploh ne govorim.«

»Monika, bodi srečna, da se je tako odločil. Vem, da ti je zdaj hudo, toda ta kreten ni zate, zaslužiš veliko več, morda je že na piti tvoja sreča glavo gor. Njemu bo pa še žal, verjemi. Vse dobro ti želim.«

»Nina sploh ni prišla po ljubezen, ampak se kazati.«

Preberite še:

image_alt
Kot strela z jasnega: umrl je Milan iz šova Ljubezen po domače

image_alt
Patricija dočakala veliki trenutek z Dejanom, Josip presenečen, kam so šli: »Trese se mi spodaj kot ladja«

image_alt
Presenečenje v šovu Ljubezen po domače, prišel je zelo znan obraz

Več iz teme

ljubezenresničnostni šovLjubezen po domače
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
SANJSKO

Dvojna sreča nekdanje slovenske misice

40 let Tine Petelin in poroka na Maldivih.
17. 11. 2025 | 10:25
10:10
Lifestyle  |  Polet
DIGITALNA ZASVOJENOST

Miha Kramli: Kot alkoholika ne damo v vinsko klet, otroku ne damo zaslonov v sobo

Strokovnjak za zasvojenosti razkriva, zakaj otroci zgolj posnemajo nas – in kako lahko odrasli postanemo del rešitve.
Daša Mavrič17. 11. 2025 | 10:10
09:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
09:55
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN PO DOMAČE

Petrova odločitev šokirala gledalce: Blesav tip, da ne vidi, da je Nina nastavljena za šov

Monika v šovu Ljubezen po domače v solzah, Peter je namesto nje izbral Nino.
17. 11. 2025 | 09:55
09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
09:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Zakaj je zdaj pravi čas za obisk Zagreba

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
17. 11. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki