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Pevec priljubljenega ansambla priznal: Tjaša Kramarič je njegova prva punca

Jaka Šinkovec je razkril, zakaj je že od prvega dne vedel, da je Tjaša Kramarič ženska njegovega življenja.
Mladoporočenca se že pripravljata na novo življenjsko poglavje – kmalu bosta postala oče in mama. FOTO: JANA ŠNUDERL

Mladoporočenca se že pripravljata na novo življenjsko poglavje – kmalu bosta postala oče in mama. FOTO: JANA ŠNUDERL

Jaka je priznal, da je Tjaši že na začetku razkril vse svoje napake. FOTO: OSEBNI ARHIV

Jaka je priznal, da je Tjaši že na začetku razkril vse svoje napake. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ljubezen sta pred kratkim okronala s čudovito poroko. FOTO: JANA ŠNUDERL

Ljubezen sta pred kratkim okronala s čudovito poroko. FOTO: JANA ŠNUDERL

Mladoporočenca se že pripravljata na novo življenjsko poglavje – kmalu bosta postala oče in mama. FOTO: JANA ŠNUDERL
Jaka je priznal, da je Tjaši že na začetku razkril vse svoje napake. FOTO: OSEBNI ARHIV
Ljubezen sta pred kratkim okronala s čudovito poroko. FOTO: JANA ŠNUDERL
Kaja Grozina
 3. 8. 2026 | 07:25
3:23
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Jaka Šinkovec, pevec skupine Firbci in radijski voditelj, je v podkastu Poddie z Uršo prvič odkrito spregovoril o ljubezenski zgodbi s Tjašo Kramarič, s katero sta si pred kratkim obljubila večno zvestobo. Eno največjih presenečenj pogovora je bilo njegovo priznanje, da je Tjaša pravzaprav njegova prva resna partnerica. »Jaz prej nisem imel nobene punce. Tjaša je moja prva resna punca. In zato žena,« je iskreno povedal. Dodal je, da pred tem nikoli ni čutil, da bi bil pripravljen nekomu dati celega sebe. »Nisem se počutil pripravljenega, da bi eni punci toliko dal, kakor sem dal moji Tjaši. Ko sem spoznal, da je ona prava, sem ji dal maksimum, celega sebe, in zato tako dobro funkcionirava.«

Prav občutek, da je ob njej lahko popolnoma sproščen, ga je dokončno prepričal. »Zaljubila se je v vame, in ne v pevca pri Firbcih,« je povedal. V smehu je razkril še eno zanimivost – Tjaša ob njunem prvem srečanju sploh ni vedela, kdo so Firbci. To je bilo zanj celo prednost, saj je imel občutek, da ga spoznava kot človeka, ne kot glasbenika. »Vizualno pa nimam česa dodati. Absolutno je prečudovita ženska,« je pohvalil svojo ženo. Jaka je priznal, da je o skupni prihodnosti razmišljal že zelo zgodaj. Ko jo je vprašal, ali bi postala njegovo dekle, je imel v mislih že veliko več kot le zvezo. »Enostavno sem vedel od začetka. Ko bo prišla prava punca in bom to pri sebi začutil, se bom v to spustil. In točno to sem zdaj naredil. Ker se vidi, da je to to, nimam kaj ovinkariti, dolgoveziti in čakati,« je dejal.

»Enostavno sem vedel od začetka. Ko bo prišla prava punca in bom to pri sebi začutil, se bom v to spustil.«

Jaka je priznal, da je Tjaši že na začetku razkril vse svoje napake. FOTO: OSEBNI ARHIV
Jaka je priznal, da je Tjaši že na začetku razkril vse svoje napake. FOTO: OSEBNI ARHIV

Razkril je tudi, da Tjaši nikoli ni želel dokazovati, da je popoln moški. Ravno nasprotno. Že na začetku ji je povedal tudi svoje napake in, kot je dejal, »vse svoje grehe«. Prepričan je namreč, da je lahko odnos uspešen le, če med partnerjema ni skrivnosti. »Bil sem to, kar sem. Nisem bil fantiček, ki bi na začetku pokazal samo dobre stvari, slabe pa skril. Ko sem začutil, da je to to, sem ji povedal vse.« Jaka je v pogovoru večkrat poudaril tudi, kako zelo ceni ženino razumevanje. Zaradi nastopov s Firbci, dela na radiu in televiziji je njegov urnik izjemno naporen, Tjaša pa je po njegovih besedah tista, ki ga zna ustaviti in mu reči, naj se naspi. Še več – spodbuja ga tudi, naj si vzame čas za prijatelje, čeprav bi ga lahko imela ves prosti čas samo zase. »Zelo me razume in podpira,« je dejal. Po sanjski poroki mladoporočenca čaka še ena največjih življenjskih prelomnic. Proti koncu leta se bosta razveselila rojstva prvega otroka, sina, o katerem je Jaka sanjal že v času, ko sta s Tjašo svojo ljubezensko zgodbo šele začenjala. 

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