Pevka Sendi brez zadržkov priznala: »Že pet let sem v celibatu in sem ponosna na to« (VIDEO)

Slovenska pevka Sendi, ki je v devetdesetih letih s pesmijo Nemirna kri zaznamovala domačo glasbeno sceno, je v pogovoru za Spotkast z Evo Cimbola spregovorila o precej osebnem delu svojega življenja. Brez zadržkov je razkrila, da že več let nima partnerja, prav tako se je zavestno odločila za življenje v celibatu.

»Glej, jaz sem pet let v celibatu. Jaz nimam partnerja sploh, ne samo partnerja kot partnerja, sploh nič. In sem v redu,« je povedala. Ob tem je poudarila, da svoje odločitve ne dojema kot pomanjkanje, temveč kot nekaj, na kar je celo ponosna. »Imam sigurno ful seksepilnosti v sebi in to, ampak me ne zanima.« Omenila je tudi Lennyja Kravitza, saj jo je presenetilo, ko je prebrala, da naj bi tudi svetovno znani glasbenik več let živel v celibatu. Prav dejstvo, da gre za moškega, ki ga sama dojema kot izrazito privlačnega, jo je spodbudilo k razmišljanju, da spolna privlačnost in odločitev za življenje brez intimnih odnosov nista nujno v nasprotju.

Sendi je v pogovoru odkrito spregovorila tudi o ločitvi, ki jo je močno zaznamovala. Kot je povedala, je danes že pet let po razhodu in se je skozi to obdobje naučila biti sama. Z nekdanjim partnerjem, s katerim imata tri otroke, danes dobro sodelujeta. Pevka, katere pravo ime je Sandra Zupanc (poročena Klemm), je širšo prepoznavnost dosegla v devetdesetih letih. Pozneje se je uveljavila tudi kot jazzovska pevka in učiteljica petja, po nekajletnem premoru pa se je vrnila tudi k pop glasbi. Leta in življenjske izkušnje so ji prinesli precej jasnejši pogled na to, česa si v partnerstvu želi in česa ne želi več sprejemati. Kot je dejala, noče biti z nekom zgolj zato, da ne bi bila sama.