Pia iz Kmetije prekinila stike z zaročencem: »Bil je prvi, ki me je res videl preko moje pretekle identitete«

Pia Filipčič je ena izmed bolj umirjenih tekmovalk Kmetije, ki si jo bomo zapomnili predvsem po tem, da je bila največkrat glava družine. Odkar pa je Kmetijo zapustil njen najboljši prijatelj Mark Barzić, pa je nekoliko izgubljena. Podobno kot na televiziji pa se tudi v resničnem življenju spopada z razhodom. Z Brankom, zaročencem, ki ga skozi oddajo večkrat omeni, sta se razšla.

V oddaji je povedala, da je bil prvi, ki jo je resnično videl globlje od zunanjega videza ali pretekle identitete. Spomnimo, Pia se je namreč rodila kot Elvis Filipčič. »Branko je ukradel moje srce, ker je bil prvi moški, ki me je videl kot pravo mene, ne kot kaj sem bila in ne kot kdo sem, ampak globlje, v dušo in srce,« ga je pohvalila. Poudarja tudi, da je zaradi njega postala boljši človek in razčistila, katere vrednote so ji pomembne v življenju. Prepričala jo je predvsem njegova preprostost in dobro srce.

Pia ni bila vedno Pia. Nekoč je bila Elvis. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Zaročila sta ste že po dveh mesecih

33-letnica je večkrat povedala tudi, da je bila glede Branka praktično prepričana, da je pravi. Po sedemletnem poznanstvu sta se namreč zaročila že po dveh mesecih romantične vezi. Tega je sedaj tri leta. V podkastu A lahko to ostane med nama?, ki ga vodita Lucija Burgar in Sara Povše, pa je povedala, da so se prve razpoke pokazale že leto in pol nazaj. Vmes sta se večkrat tudi razšla, ampak sta težave vedno znova uspešno rešila.

Če ne gre, pač ne gre

»Če pač ne gre, ne gre. In včasih je mogoče boljše res prekiniti ob svojem času, da se ti potem res še bolj ne zmeša,« je še dodala v podkastu. So pa rane zagotovo še sveže in globoke, saj je ob tem tudi izbrisala vse njune skupne fotografije iz družbenih omrežij.