Pia se je v šovu Kmetija zlomila, premagale so jo solze

Pia je v nocojšnji epizodi resničnostnega šova Kmetija priznala, da je imela najtežji dan doslej. Tako težak, da je sprva želela obupati. Izolacija od zunanjega sveta in zahtevne razmere na posestvu so očitno terjale svoj davek, saj se pritiski v šovu stopnjujejo. Razmišljala je o domu, občutila je samoto. Ji je pa pomagala misel na fanta Domna. Že to, da bi slišala njegov glas, bi ji pomagalo pri premagovanju težkih trenutkov. Da ji je bilo zelo težko, kaže tudi to, da je med govorom zajokala. Vseeno ni vrgla puške v koruzo. »Danes je vse to prišlo do živega, ampak se bom trudila, da prebrodim to,« je zaključila. Njena odločenost, da ostane, kaže na močan značaj, ki smo ga pri njej opazili že v preteklosti.

Letošnja Kmetija sicer ni prvi resničnostni šov, v katerem je Pia nastopila. Pred leti je nastopila v tretji sezoni Big Brotherja in s svojo zgodbo in osebnostjo prepričala gledalke in gledalce. Takrat je v šovu tudi zmagala in se vpisala v spomin kot ena najbolj iskrenih tekmovalk. Pia je bila sicer pred časom Elvis, nato pa si je uresničila veliko željo in je postala Pia.

Izpadla Lana

V današnji epizodi resničnostnega šova Kmetija smo sicer lahko videli tudi prvo letošnjo areno. V dvoboju v znanju sta se pomerili Lana Pečnik in Nuša Šebjanič, ki se v šovu ne razumeta najbolje. Nuša je v dvoboju pravilno odgovorila na eno vprašanje več kot Lana, ki je tako izpadla.