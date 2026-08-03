Pirc Musar se je oglasila po nesreči: z eno povedjo poslala pomenljivo sporočilo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je po prometni nesreči v predoru Kastelec oglasila na Facebooku. Objavila je le kratek slovenski pregovor: »Lepa beseda lepo mesto najde.« Pod zapisom so se hitro zvrstile želje po čimprejšnjem okrevanju, številni pa so obsodili tudi žaljive in brezčutne komentarje, ki so se pojavili po novici o nesreči. Nekateri so njeno objavo povezali tudi z grdimi odzivi, ki so se po nesreči pojavili na spletu. Namesto sočutja so se namreč našli tudi takšni, ki niti ob novici o poškodovanih niso zmogli zadržati žaljivih besed.

»Žal so se zadnje mesece v naše lepe, prijazne slovenske besede vmešale besede, ki jih ne bi smela napisati nobena roka. Besede, ki sejejo sovraštvo in hudobijo,« je zapisala ena od komentatork. Dodala je, da bi se moral vsak, ki zapiše neprimerno besedo, vprašati, kaj nosi v sebi. Predsednici je zaželela čimprejšnje okrevanje brez bolečin. Druga sledilka je opozorila, da je lepo govoriti o prijaznih besedah, a da je vse več tistih, ki z besedami udarijo, žalijo in prizadenejo. »Naša lepa materinščina je s tem boleče zlorabljena,« je zapisala.

Kljub poškodbi spremlja uspehe slovenskih športnikov

Da predsednica tudi med okrevanjem spremlja dogajanje, kažejo njene čestitke slovenskim športnikom. Navdušeno se je odzvala na zgodovinski uspeh slovenskih košarkarjev do 18 let, ki so v finalu evropskega prvenstva premagali Italijo in se prvič povzpeli na evropski vrh. »Z izjemno igro, srčnostjo in ekipnim duhom ste se prvič povzpeli na vrh Evrope ter znova dokazali, da je Slovenija košarkarska dežela,« je zapisala Pirc Musarjeva. Poudarila je, da je prihodnost slovenske košarke svetla, ter čestitala igralcem, strokovnemu štabu in vsem, ki mlade športnike spremljajo in podpirajo.

Čestitko je namenila tudi slovenski moški odbojkarski reprezentanci, ki je v kitajskem Ningboju premagala Japonsko in osvojila zgodovinski bron v Ligi narodov. To je bila prva slovenska medalja v tem elitnem tekmovanju po treh četrtih mestih. »Z odličnimi predstavami, ekipnim duhom in nepopustljivostjo ste Sloveniji priborili novo odmevno športno priznanje,« je zapisala predsednica. Odbojkarjem se je zahvalila, ker Slovenijo navdajajo s ponosom in dokazujejo, kaj je mogoče doseči s predanostjo, srčnostjo ter medsebojnim zaupanjem.

V nesreči si je zlomila ključnico

Spomnimo, Nataša Pirc Musar je bila v petek, 31. julija, udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Nesreča se je zgodila okoli 17. ure, ko se je predsednica s Hrvaške, kjer je preživljala dopust, peljala proti Komendi. Tam bi se morala udeležiti dobrodelne prireditve Pogi Challenge, katere pokroviteljica je. Predsednica je v nesreči utrpela zlom ključnice, huje poškodovana sopotnica, ki je sedela poleg predsednice na zadnjem sedežu vozila, ostaja v izolski bolnišnici, vendar po informacijah predsedničinega urada dobro okreva. Po podatkih policije sta bili v nesreči udeleženi dve službeni vozili, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe.

Po poročanju 24ur se je Pirc Musarjeva po odpustu iz bolnišnice vrnila v hrvaško Istro, kjer nadaljuje predhodno načrtovani dopust. Kljub temu zaradi predpisanega počitka ne bo opravila vseh načrtovanih obveznosti. Odpovedati je morala udeležbo na tradicionalni Sinjski alki, o čemer je že obvestila tudi hrvaškega predsednika Zorana Milanovića.