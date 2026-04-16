Pirc Musarjeva ob častni konzulki: Njen izraz ob požirku pove vse! (VIDEO)

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je tokrat stopila iz običajnih okvirjev in se podala v svet islandskih okusov. A če so jo nekatere jedi navdušile, je ena pijača sprožila neprecenljivo reakcijo, ki je hitro zakrožila med njenimi sledilci. Predsednica je na družbenih omrežjih delila sproščen in iskren trenutek, ko je v družbi islandske častne konzulke Áste Sigríður Fjeldsted spoznavala tradicionalno kulinariko te severne države. Na mizi so se znašle prave islandske posebnosti – od priljubljenih »islandskih mišk« do znamenite fermentirane polenovke, ki slovi po svojem izrazitem vonju. Ob pokušini ene izmed pijač pa se je zgodil trenutek, ki je pritegnil največ pozornosti. Predsednica je ob požirku naredila izraz, ki ga je težko opisati – presenečenje, morda rahla zadrega in kanček humorja v enem. Njena iskrena reakcija ni pustila dvoma: okus ji ni bil po godu.

»To mi žal ni všeč,« je odkrito komentirala, s čimer je še dodatno navdušila sledilce, ki cenijo njeno neposrednost. Ob objavi je zapisala: »Islandske miške so super, islandska polenovka pa…« Kljub temu je poudarila hvaležnost gostiteljici: »Hvala slovenski častni konzulki Ásti Sigríður Fjeldsted, da mi je približala islandsko kulinariko.« Egils Malt je sicer tradicionalna islandska brezalkoholna sladna pijača, ki jo pivovarna Ölgerðin proizvaja že od leta 1913. Ta bogata pijača s sladkorjem in sladkim korenom se pogosto pije samostojno ali zmešana z Egils Appelsín.