Plečnikovi prostori kot koncertni oder: vokalna umetnost znova oživlja ljubljansko dediščino

Mednarodni koncertni cikel Plečnik In A-Cappella tudi letos nadaljuje svojo prepoznavno zgodbo povezovanja vrhunske vokalne umetnosti in arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika. Kulturni projekt, ki je v Ljubljani prvič zaživel leta 2020, se je v šestih izvedbah uveljavil kot eden najizvirnejših glasbenih ciklov pri nas in pomemben ambasador slovenske kulture v evropskem prostoru. Njegovo osrednje vodilo ostaja ustvarjanje umetniškega dialoga med glasbo, prostorom in dediščino, pri čemer Plečnikove arhitekturne stvaritve postajajo aktivni del koncertnega doživetja.

Cikel je posvečen delom arhitekta Jožeta Plečnika, katerih izjemna vrednost je bila leta 2021 potrjena tudi z vpisom izbranih ljubljanskih stvaritev na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Prav v teh prostorih – cerkvah, knjižnici in mestnih ambientih – koncerti dobijo posebno zvočno in simbolno razsežnost. Organizatorji tudi letos poudarjajo, da ne gre zgolj za koncertni niz, temveč za celostno umetniško izkušnjo, v kateri se prepletata akustika prostora in moč človeškega glasu.

Vokalni koncerti v Plečnikovih ambientih ustvarjajo edinstveno zvočno in prostorsko izkušnjo.

Letošnji cikel bo med 3. junijem in 7. oktobrom ponudil pet koncertov na petih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani. Med prizorišči bo cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški, Paviljon na Kongresnem trgu, Velika čitalnica Narodne in univerzitetne knjižnice ter cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom. Novost letošnje izvedbe je vključitev cerkve sv. Jožefa na Poljanah, ki jo zaznamujeta Plečnikov oltar in bogata zgodovina.

Program bo odprl koncert O kraljevske deklice (He puelle regie), posvečen glasbeni dediščini ženskih samostanov na Slovenskem. Vokalna zasedba Katarine Šter, Ane Kodelja, Barbare Tišler in Christine Thaler bo predstavila koralne napeve iz dominikanskih in kartuzijanskih rokopisov 16. in 17. stoletja, pridružil pa se jim bo tudi čembalist in organist Tomaž Sevšek.

Julija bo v cerkvi sv. Jožefa nastopil Akademski pevski zbor Maribor pod vodstvom Uroša Jurgeca, avgusta pa bo paviljon na Kongresnem trgu gostil avstrijsko vokalno skupino HALS, znano po avtorski glasbi in kolektivni improvizaciji. Septembra bo v znameniti Veliki čitalnici NUK nastopil Komorni zbor Ave pod vodstvom Ambroža Čopija, cikel pa bo oktobra sklenil Zbor sv. Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič, letošnji prejemnik velike zborovske nagrade Evrope 2026. Koncertni cikel organizira zavod im.puls art, umetniški vodja projekta pa je Niko Houška. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, podpirajo pa ga tudi Narodna in univerzitetna knjižnica, Avstrijski kulturni forum in Turizem Ljubljana.