Jan Plestenjak ogorčen: »Ne bodimo hlapci!«, strankam v parlamentu poslal sporočilo

Pred časom smo poročali, da se priljubljena platforma za pretakanje filmov in serij Netflix, sooča z ostrimi kritikami in prekinitvami naročnin zaradi risanke, ki promovira LGBT vrednote. Tokrat pa je Netflix stopil na žulj priljubljenemu pevcu Janu Plestenjaku.

Objava Jana Plestenjaka FOTO: Zaslonski Posnetek

Tako je sporočil, da se je odjavil od omenjene platforme in dodal: »Kar se prodaja v Sloveniji mora imeti slovenska navodila, slovensko garancijo in konec koncev slovenske podnapise!«.

»Ne bodimo hlapci!«

Ogorčeni Plestenjak je ob objavi teh besed dodal še povezave do največjih slovenskih strank, torej SDS, Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice ter Nove Slovenije.

Netflix se pri izbiri jezikov za podnapise odloča po velikosti trga in pričakovanem povpraševanju. Pri slovenščini ocenjujejo, da število uporabnikov ni dovolj visoko, da bi bila lokalizacija po njihovi oceni donosna.

Priljubljenega pevca je zmotilo, da priljubljena platforma za pretakanje filmov in filmov ne podnaslavlja vsebih. FOTO: Rok Hribar/menart

Tako je očitno želel spodbuditi politike, da to zadevo čimprej uredijo. Kljub temu, da je slovenščina uradni jezik v EU in da druge manjše države že imajo jezikovno prilagojene storitve, ostaja slovenščina na tej platformi žal še vedno na stranskem tiru.