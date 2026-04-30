Plestenjaka ujeli z nevesto, tako je vse skupaj spremljala njegova Tadeja (FOTO)

Na intimni poroki Iztoka Gartnerja in njegove Monike se je zgodil prizor, ki je mnogim segel naravnost v srce. Med smehom, glasbo in sproščenim slavjem je v ospredje stopil trenutek, ko je Jan Plestenjak pristopil k nevesti in ji iskreno čestital. Vzdušje je bilo mehko, skoraj filmsko. Jan, ki je pred tem že zaigral svojo uspešnico Bodi gola, se je z nasmehom približal čudoviti nevesti in ji namenil nekaj toplih besed. Ni šlo za spektakel, temveč za preprost, a izjemno pomenljiv trenutek – trenutek spoštovanja, veselja in iskrene sreče za mladoporočenca.

Le nekaj korakov stran je vse skupaj opazovala njegova Tadeja. Tokrat ni izstopala z drznostjo, temveč z umirjeno eleganco. Oblečena v nežne rjave odtenke, ki so se skladali z njeno novo barvo las, je delovala zadržano, a samozavestno. Njen pogled je razkrival mir in zadovoljstvo, kot da natančno ve, kaj pomeni tak trenutek. Prav v tem prizoru se skriva globlja zgodba. Tako Jan kot Iztok sta dolga leta veljala za večna samca. Moška, ki sta živela po svoje, brez stalnega pristana. A danes je drugače. Iztok je svojo srečo našel v Moniki, Jan pa v Tadeji. Dve zgodbi, ki se na tej poroki skoraj zlijeta v eno.

Gartner je sicer že pred dnevi delil fotografijo z zgovornim zapisom »Moment za večnost«, na kateri so zbrani najbližji – nevesta, ženin, Jan, Tadeja in Iztokova mama Mojca.