Po 120 epizodah se poslavlja priljubljena slovenska serija

Po petih letih, dvanajstih sezonah in 120 epizodah se ena najbolj priljubljenih slovenskih serij počasi poslavlja. Ja, Chef! je več kot le serija o kuhinji – je zgodba o odnosih, značajih in kaotični, a topli »bandi šalabajzerski«, ki si je izborila posebno mesto pri gledalcih.

Ko je leta 2021 prvič prišla na zaslone, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo prerasla v takšen fenomen. Več kot 46 milijonov ogledov je zgovoren podatek, še bolj pa dejstvo, da so liki postali del vsakdanjega pogovora. Gledalci igralcev niso več klicali po imenih, temveč po njihovih televizijskih likih. Ob začetku zadnje sezone pa so se ustvarjalci in igralska zasedba znova zbrali – ne toliko zaradi slovesa kot zaradi skupnega spomina. Občutek je bil, kot da se snemanje sploh nikoli ni zares končalo. Dinamika je namreč ostala ista: veliko smeha, zbadanja in tiste posebne bližine, ki nastane v letih skupnega ustvarjanja.

»Čisto vsakič, ko sem prišel na snemanje, so mi pripeljali novo bejbo in rekli: danes je ta tvoja, in jaz sem si mislil – o, krasno!«

Serija je nastajala na veliko: v ekipi je bilo več kot 700 ljudi, posneli so skoraj 3000 ur materiala, tisoče prizorov in dialogov. A številke povedo le del zgodbe. Drugi del se skriva v zakulisju: v dolgih snemalnih dneh, improvizacijah in trenutkih, ko je šlo vse narobe – ali pa popolnoma prav. Jurij Zrnec, ki je s svojo vlogo zaznamoval serijo, priznava, da bi se te zgodbe z veseljem še enkrat lotil, brez pomisleka bi posnel še 120 epizod. Prav ta energija in predanost sta serijo gnali naprej vseh pet let – tudi takrat, ko so prizori zahtevali več kot le igro, od nenavadnih podvigov do povsem nepredvidljivih situacij.

Zasedba Ja, Chef! ob ponovnem snidenju

Zadnje poglavje serije lahko gledalci spremljajo na Voyu, vsak četrtek je na voljo nov del. Posebno barvo je dal seriji tudi lik šefa Rudija, ki ga je upodobil Bojan Emeršič. Na naše vprašanje, ali se poslavlja njegova »šefovska diktatura«, odgovori s prepoznavnim humorjem: »Saj jaz nisem bil tako grozen šef, po moje. Res pa je, da se ničesar več ne spomnim – kot da sem že malo pozabil na vse skupaj,« pove v smehu in doda, da serije dolgo ni gledal, ker je bil vmes dolg premor. »Vem pa, da smo se imeli res fino.« In kaj mu bo ostalo najbolj v spominu? »Da so mi čisto vsakič, ko sem prišel na snemanje, pripeljali novo bejbo in rekli: danes je ta tvoja, in jaz sem si mislil – o, krasno! To mi je bilo najbolj všeč.«

Prav ta sproščenost, igrivost in kemija med igralci so ustvarili energijo, ki so jo gledalci takoj prepoznali. Čeprav se zgodba bliža koncu, Ja, Chef! ne odhaja zares. Ostaja v spominih, v ponovnih ogledih in v generacijah, ki jo bodo še odkrivale.