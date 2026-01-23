Po 30 letih se je Miki Vlahovič poklonil ženi

Miki Vlahovič je po naravi romantik, kar je v teh dneh znova dokazal. Predstavil je prenovljeno skladbo Ali boš še verjela, ki jo je prvič zapel pred 30 leti, ko je bil še v skupini Victory, ob 30. obletnici zakona pa jo je osvežil in podaril ženi Petri. »Začutil sem, da si pesem zasluži novo življenje. Novo zvočno podobo – takšno, kot je danes najina ljubezen: zrela, topla, a še vedno živa,« pravi pevec. Pesem ima posebno zgodbo tudi v svojem izvoru. Besedilo je napisala Karmen Stavec, melodijo pa Martin Štibernik. Miki se še danes živo spominja trenutka, ko jo je iz Avstrije poslal Petri na avdiokaseti z osebnim posvetilom kot rojstnodnevno presenečenje. Danes pa je zanj še veliko več. Zveni namreč kot glasbena kronika skupnega življenja s svetlimi in manj lahkimi trenutki, a predvsem s spoštovanjem, predanostjo in hvaležnostjo. »Govori o vsem, kar sva skupaj zgradila, in o tem, da sva po 30 letih še vedno skupaj.«
Ob tokratnem snemanju so se zbudili nostalgični trenutki in spomini. »Na začetke, na mladost, na tisti prvotni zanos. Bilo je ganljivo, predvsem zato, ker danes pesem doživljam drugače – bolj umirjeno, a z veliko globine,« je še povedal Miki, ki se kot ustvarjalec pogosto loteva družinske tematike in odnosov. Ob 25. obletnici poroke je napisal skladbo Ostala si. »Pisati o isti osebi skozi čas je nekaj najlepšega. Čustva se spreminjajo, zorijo, dobijo nove odtenke. Moja glasbena izpoved danes ni več enaka kot pred leti – je bolj umirjena, globlja, a še vedno zelo močna,« pravi. To se kaže tudi v novi verziji nove skladbe. »Ta pesem je moja resnica. O ljubezni, družini in Petri lahko pojem iskreno, brez igranja. Mislim, da ljudje to začutijo – in ravno ta iskrenost ustvari povezavo s poslušalci, ker se v teh zgodbah pogosto najdejo tudi sami.« Žena Petra ni nastopila v videospotu, v njem je vlogo Mikijeve žene prevzela Tia Radelj, letošnji World Top Model Slovenija. Gre za mlado in obetavno ustvarjalko iz sveta mode, ki se tokrat preizkuša tudi v spotu. »Potreboval sem nekoga, ki zna brez velikih gest izraziti čustva,« pravi Miki in doda, da ga je Tia z energijo in nežnostjo spomnila na Petro.