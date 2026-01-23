Po 30 letih se je Miki Vlahovič poklonil ženi

Miki Vlahovič je po naravi romantik, kar je v teh dneh znova dokazal. Predstavil je prenovljeno skladbo Ali boš še verjela, ki jo je prvič zapel pred 30 leti, ko je bil še v skupini Victory, ob 30. obletnici zakona pa jo je osvežil in podaril ženi Petri. »Začutil sem, da si pesem zasluži novo življenje. Novo zvočno podobo – takšno, kot je danes najina ljubezen: zrela, topla, a še vedno živa,« pravi pevec. Pesem ima posebno zgodbo tudi v svojem izvoru. Besedilo je napisala Karmen Stavec, melodijo pa Martin Štibernik. Miki se še danes živo spominja trenutka, ko jo je iz Avstrije poslal Petri na avdiokaseti z osebnim posvetilom kot rojstnodnevno presenečenje. Danes pa je zanj še veliko več. Zveni namreč kot glasbena kronika skupnega življenja s svetlimi in manj lahkimi trenutki, a predvsem s spoštovanjem, predanostjo in hvaležnostjo. »Govori o vsem, kar sva skupaj zgradila, in o tem, da sva po 30 letih še vedno skupaj.«

Vlogo Mikijeve žene je prevzela Tia Radelj. FOTO: FILIP BRINJOVEC

Ob tokratnem snemanju so se zbudili nostalgični trenutki in spomini. »Na začetke, na mladost, na tisti prvotni zanos. Bilo je ganljivo, predvsem zato, ker danes pesem doživljam drugače – bolj umirjeno, a z veliko globine,« je še povedal Miki, ki se kot ustvarjalec pogosto loteva družinske tematike in odnosov. Ob 25. obletnici poroke je napisal skladbo Ostala si. »Pisati o isti osebi skozi čas je nekaj najlepšega. Čustva se spreminjajo, zorijo, dobijo nove odtenke. Moja glasbena izpoved danes ni več enaka kot pred leti – je bolj umirjena, globlja, a še vedno zelo močna,« pravi. To se kaže tudi v novi verziji nove skladbe. »Ta pesem je moja resnica. O ljubezni, družini in Petri lahko pojem iskreno, brez igranja. Mislim, da ljudje to začutijo – in ravno ta iskrenost ustvari povezavo s poslušalci, ker se v teh zgodbah pogosto najdejo tudi sami.« Žena Petra ni nastopila v videospotu, v njem je vlogo Mikijeve žene prevzela Tia Radelj, letošnji World Top Model Slovenija. Gre za mlado in obetavno ustvarjalko iz sveta mode, ki se tokrat preizkuša tudi v spotu. »Potreboval sem nekoga, ki zna brez velikih gest izraziti čustva,« pravi Miki in doda, da ga je Tia z energijo in nežnostjo spomnila na Petro.