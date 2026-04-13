SLOVENIJA IMA TALENT

Po Borutu Pahorju razkrita še prva ženska žirantka prihajajoče sezone Talentov

Pri ocenjevanju bo iskala predvsem tisto posebno iskro.
Alya je slovenskim poslušalcem že dolgo dobro znano ime. Energična in karizmatična pevka je lani praznovala 25 let kariere. FOTO: Pop TV
Alya je slovenskim poslušalcem že dolgo dobro znano ime. Energična in karizmatična pevka je lani praznovala 25 let kariere. FOTO: Pop TV
S. N.
 13. 4. 2026 | 09:56
 13. 4. 2026 | 10:09
Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša svež veter. Na žirantski stolček prihaja pevka Alya, ki bo v novi sezoni za žirantsko mizo sedela ob Borutu Pahorju. Priljubljena glasbenica tako stopa v povsem novo televizijsko vlogo, ob kateri skriva veliko navdušenje.

Alya je slovenskim poslušalcem že dolgo dobro znano ime. Energična in karizmatična pevka je lani praznovala 25 let kariere, v tem času pa nanizala več uspešnic, med njimi Fluid, A veš in Tvoja. S svojimi nastopi je zaznamovala številne odre doma in v tujini. Med bolj odmevnimi trenutki njene poti je tudi leto 2015, ko je pela na otvoritvi svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju. Istega leta je poskrbela še za poseben glasbeni podvig, saj je skupaj z Massimom Savićem nastopila kar v potniškem letalu več kot 4000 metrov nad tlemi.

Zdaj jo čaka nov izziv. Ob povabilu v oddajo ni skrivala veselja. Poudarila je, da že vrsto let dela z mladimi in da ima tudi svojo glasbeno šolo, kjer jim predajajo znanje in pomagajo na poti do profesionalne kariere. Prav zato se, kot pravi, z veseljem pridružuje ekipi, ki bo iskala nove talente in jim odpirala vrata.

Ob tem je bodoče tekmovalce spodbudila, naj zberejo pogum in stopijo na veliki oder. Prepričana je, da se prav iz sproščenosti in zabave pogosto rodi nekaj najlepšega, včasih celo zmaga. Tistim, ki jih skrbi nastop pred žirijo, pa sporoča, da strah ni potreben, saj da bodo prijazni, zanimivi in zabavni. Pri ocenjevanju bo iskala predvsem tisto posebno iskro. Zanimajo jo karakter, drugačnost in edinstvenost, ki nekoga ločijo od množice.

O novi sezoni

Nova, 11. sezona oddaje pa ne bo postregla le z novo žirantko. Na odru bomo spremljali tudi nov voditeljski par, saj bosta oddajo vodila Melani Mekicar in Sašo Stare. Kdo bo poleg Alye in Boruta Pahorja še sedel v žiriji, POP TV za zdaj še skriva. Jasno pa je eno: prijave za novo sezono ostajajo odprte le še do konca aprila.

