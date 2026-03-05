Po burni ločitvi novo poglavje? Jerco Legan opazili v družbi skrivnostnega moškega (FOTO)

Po javno odmevni ločitveni zgodbi, ki še vedno ni dobila dokončnega epiloga, se zdi, da za antropologinjo in publicistko Jerco Legan prihajajo nekoliko mirnejši dnevi. V soboto smo jo opazili na premieri predstave v SNG Drama Ljubljana v družbi skrivnostnega moškega, s katerim se je v zadnjem času že večkrat pojavila na družabnih dogodkih. Kdo je njen spremljevalec in ali je v njenem življenju znova prostor za ljubezen?

Kot nam je pojasnila, gre za njenega dolgoletnega prijatelja, arhitekta, s katerim se, kot pravi, »že nekaj let veliko družita«. Njuna povezava pa ni le prijateljska, temveč ju druži tudi skupna strast do plesa. Je namreč njen soplesalec v argentinskem tangu, ki ga skupaj trenirata zadnja leta.

Ali je med njima preskočila tudi iskrica in sta postala tudi soplesalca v domači kuhinji, Leganova odgovarja nekoliko previdno, a priznava, da ljubezni nikoli ni zapirala vrat.

Jerca Legan s prijateljem na sobotni premieri Sovražnik ljudstva v SNG Drama. FOTO: Mediaspeed

»Vrat ljubezni nisem nikoli zapirala, saj sem sama otrok ljubezni in tudi sinova sem vzgajala z njo, kar je za življenje ključnega pomena. Prava ljubezen je brezpogojna – ne sodi, ne zahteva, preprosto obstaja, da dvigne, zdravi in opolnomoči,« pravi.

Po njenih besedah je pravzaprav privilegij, »če človek v življenju sreča sorodno dušo in je ob pravem trenutku tudi sam nanjo pripravljen.« Ob tem dodaja, da ljubezen zanjo ni vezana le na partnerski odnos, temveč tudi na ljudi, poklic in življenjske strasti. »Ljubezen gojim do svojega poklica, strastno sem se lotila prelomnih življenjskih projektov, včasih se zaljubljam v nove kraje, kulture in naravo.«

Jerco Legan je prijatelj spremljal že junija lani na odprtju Poletne noči v Ljubljani. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Po težki zakonski izkušnji si danes želi predvsem, kot pravi sama, »pristnih in lepih odnosov brez uničujoče toksike«. »Ženske potrebujemo predvsem tisto, česar se ne da kupiti ali programirati – kakovosten skupni čas, naklonjenost in humor,« dodaja.

Kot vodnarka po horoskopu si želi tudi dovolj svobode in notranjega miru, partner, ki bi stal ob njej, »pa bi jo moral navdihovati, ne omejevati, ter jo razvajati z majhnimi vsakodnevnimi pozornostmi.«

Ali je na obzorju nova ljubezenska zgodba, bo pokazal čas, vsekakor pa v življenju vsi potrebujemo toplino, bližino in nekoga, s katerim lahko delimo vsakdanje trenutke.