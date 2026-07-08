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Ekskluzivno! Po burnih odzivih na MMS se nam je oglasil Andrea Flego: »Če bi fovšija gorela, bi bila Slovenija v plamenih.«

Andrea Flego poudarja, da ni podpisal nobene Sazasove prijave dela ali pogodbe o soavtorstvu. Meni, da ga je Mef morda naknadno dopisal med avtorje v zahvalo za sodelovanje, snemanje in produkcijsko pomoč.
Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed

Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed

Zmagovalca MMS Marina Martensson in Mef. FOTO: Mediaspeed

Zmagovalca MMS Marina Martensson in Mef. FOTO: Mediaspeed

Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui

Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui

Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed
Zmagovalca MMS Marina Martensson in Mef. FOTO: Mediaspeed
Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui
Nina Čakarić
 8. 7. 2026 | 15:41
 8. 7. 2026 | 16:03
9:00
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Po koncu 45. festivala Melodije morja in sonca (MMS) se polemike še niso polegle. Na družbenih omrežjih so se pojavili številni odzivi glasbenikov in drugih posameznikov, ki opozarjajo na domnevno navzkrižje interesov, ker je umetniški vodja festivala Andrea Flego v bazi Sazasa podpisan kot avtor aranžmaja zmagovalne skladbe Drugačna je le noč, ki jo izvajata Drago Mislej - Mef in Marina Martensson. Flego očitke odločno zavrača in poudarja, da zmagovalne skladbe ni soustvaril. Dodaja, da organizatorji pravilnik vsako leto pregledajo in ga po potrebi dopolnijo, predvsem zato, da bi preprečili morebitne zlorabe. Med spremembami iz preteklih let omenja preverjanje identitete prijaviteljev, obvezno prijavo del pri Sazasu in prepoved uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju skladb.

Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui
Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui

»Domneva je napačna«

»Odgovarjam, da ste stvar pravilno označili za 'domnevno' – k sreči je domneva napačna. Nisem soavtor zmagovalne skladbe, avtor besedila in glasbe je v celoti Drago Mislej - Mef, kot je tudi razvidno iz priložene dokumentacije, ki je bila oddana skupaj s pesmijo,« je povedal za Slovenske novice.

Poslal nam je elektronsko korespondenco oziroma, kot pravi, »dokaz«, da je avtor besedila Mef. Slednji mu je besedilo pesmi in avdio demo posnetek glasbe poslal 22. marca letos. Dodaja, da ni podpisal nobene Sazasove prijave dela ali pogodbe o soavtorstvu.

»Kasneje sem bil naveden zgolj kot avtor aranžmaja, kar danes glasbeni producent večinoma dejansko je, a aranžma se ne šteje v avtorstvo, tudi na Sazasu ne, niti ni predmet nikakršne restrikcije v pravilniku MMS. Če se je Mef kasneje odločil mi v zahvalo za sodelovanje ter brezplačno snemanje, produciranje in miksanje posnetka dodeliti karkoli iz naslova avtorskih pravic, se mu za to zahvaljujem, a to je seveda storil iz lastne iniciative, po izpolnjeni dokumentaciji za MMS. In to vam lahko obrazloži le on,« pojasnjuje.

»Glejte, ne govoriva o neznanem avtorju z nevšečno pesmijo, govoriva o 75-letnem mojstru z repertoarjem več kot 400 pesmi, med katerimi so preštevilni hiti, in kar sedmimi zmagami na MMS-u. Tak človek ne potrebuje nikakršne skrite pomoči, da napiše še osmo.«

Ob tem dodaja, da ima tudi sam za seboj dolgo glasbeno pot. »Sam pa sem že skoraj 40 let avtor in tudi glasbeni producent, pa ne boste prav nikjer našli, da sem se v svoji karieri, ki je med veliko drugih uspešnic do zdaj vključevala že 12 uvrščenih skladb na festivalu MMS, od katerih sta dve zmagovalki in več nagrajenih, posluževal goljufanja ali 'kuhinje'. Ne vidim, zakaj bi bil tako zelo nespameten, da bi s tem začel zdaj, ko sem v tako izpostavljeni vlogi ravno na tem festivalu.«

»Poznam vse pesmi festivala«

Na vprašanje, ali vidi kaj spornega v tem, da je bil kot umetniški vodja festivala z Mefovo skladbo seznanjen že marca, Flego odgovarja, da v tem ne vidi ničesar spornega. »Seznanjen sem tudi z glasbo vseh pesmi, saj je to del mojih nalog kot umetniškega vodje festivala. Ne samo jaz, tudi sodelavci v organizacijskem odboru festivala se sproti seznanjajo s prijavljenimi skladbami, postopoma, ko prihajajo na naš naslov, od dneva javne objave poziva in razpisa za sodelovanje pa do skrajnega roka oddaje pesmi.«

Pri povabljenih izvajalcih se pogovori začnejo še prej. »S skladbami treh povabljenih izvajalcev, ki so hkrati prejemniki treh posebnih nagrad, kot so letos Oto Pestner, skupina RANR in Mef z Marino Martensson, pa sem pogosto seznanjen še krepko prej, ker se z njimi o možnosti sodelovanja na festivalu začnem meniti že na začetku leta, saj se niti pesmi niti diskografski plani izvajalcev ne snujejo kar tako, čez noč. Ne vidim, kaj je lahko tukaj spornega, gre za logično delovanje in postopek ustvarjanja katerega koli festivala,« odgovarja.

Zmagovalca MMS Marina Martensson in Mef. FOTO: Mediaspeed
Zmagovalca MMS Marina Martensson in Mef. FOTO: Mediaspeed

»Pri zmagovalcu nisem imel nobene besede«

Na vprašanje, ali ga moti, da je kot umetniški vodja sodeloval pri tekmovalni skladbi, saj je v izborni komisiji, ki izbira nastopajoče in tako vnaprej sliši vso svojo konkurenco, hkrati pa je Mefa povabil, da sodeluje na festivalu, odgovarja: »Absolutno ne.Kot prvo je tu en velik nesporazum oziroma nepoznavanje zelo jasnih in dodelanih navodil pravilnika festivala MMS: Mef je bil letos povabljeni izvajalec kot prejemnik posebne nagrade MMS Avtor, ene izmed treh skupaj z nagradama MMS Legenda in MMS Bodočnost, katerih prejemnike sam neposredno izbere in določi umetniški vodja festivala, v tem primeru jaz. Tu sploh ni vmes izborne komisije, zato pri izboru ne more biti favoriziranja ali konkurence z ostalimi, redno prijavljenimi skladbami, ki morajo skozi sito komisije, katere sem v skladu s pravilnikom tudi član.«

Enako je letos, pravi, veljalo za skupino RANR in Ota Pestnerja, lani za avtorico Mišo Čermak, predlani pa za Ferija Lainščka. »Kot drugo je že res, da tudi povabljenci lahko konkurirajo za glavno nagrado MMS-a ali za nagrado Danila Kocjančiča, edini dve na MMS-u, ki nosita tudi neko majhno finančno vrednost, a pri dodelitvi teh umetniški vodja nima prav nobene besede, saj nisem in ne smem biti član strokovne žirije, niti ne glasujem iz naslova občinstva, televotinga ali radijskih postaj.«

Glasovanja, poudarja, nadzoruje notarka. »Natolcevati, da lahko na vse naštete, vključno z njo in uredniki dvanajstih radijskih postaj, vplivam tako, da kar izkrivim rezultate, je čista zlonamerna blodnja. Sicer so imena članov strokovne žirije in radijskih postaj v žiriji javno objavljena, lahko kdorkoli njih vpraša, ali smo kakor koli pritiskali na njih.«

Ob tem poudarja, da sta z Mefom dolgoletna sodelavca. »Midva sva z Mefom pač kreativno-glasbena dolgoletna prijatelja in sodelavca na kar sedmih albumih, ne pa poslovno-finančno kriminalna združba. Veste, ni vedno vse stvar biznisa, pri nekaterih izmed nas je še vedno v prvi vrsti glasbeno navdušenje.«

Sprememb pravilnika za zdaj ne napoveduje

Čeprav so letošnji odzivi sprožili razpravo o transparentnosti festivala, Flego meni, da dodatni ukrepi niso potrebni. »Ne, ker bi to implicitno pomenilo, da je zdaj, danes na MMS-u nekaj netransparentnega in vprašljivega. Pravilnik je jasen; vsa zasedanja izborne komisije imajo svoj uradni zapisnik, ki je v skladu z zakonodajo tudi na zahtevo dostopen morebitnim zainteresiranim; vsa glasovanja nadzoruje, zapisuje in potrjuje notarska služba. Lahko bi vse to počeli pod prosojno stekleno kupolo sredi piranskega zaliva, pa ne bi moglo biti bolj transparentno.«

Flego dodaja, da pravilnik in razpis vsako leto pregledajo. »V resnici vsako leto z organizacijskim odborom festivala in sodelavci v Avditoriju Portorož pozorno prečešemo pravilnik in razpis, da bi bilo vse ažurno in čim bolje definirano. In naj vam povem, da če in ko so potrebne kakšne spremembe, to ni zaradi našega iskanja lukenj za 'kuhinjo', temveč obratno, je zato, ker ugotovimo, da so nekateri avtorji ali izvajalci iskali in našli kakšno zvijačo ali luknjo.«

Zato so, pravi, v zadnjih letih uvedli zahtevo po osebnih dokumentih za preverjanje istovetnosti prijaviteljev skladb, avtorjev in nastopajočih, zahtevo po izvodu prijave na Sazasu in prepoved uporabe umetne inteligence za ustvarjanje skladb in posnetkov. »Zato denimo prej razmišljam o tem, kako bi preprečili to, da nekateri izvajalci svojim privržencem med občinstvom v amfiteatru Avditorija naročijo, naj za njih glasujejo, še preden so sploh nastopali, celo že med otvoritveno pesmijo lanskega zmagovalca – da, tudi to vidimo na programu, ki spremlja glasovanje. In pogosto so to ravno tisti najbolj glasni, kadar se jim plani ne izidejo in jim zmaga uide, kot bi šlo za milijonsko loterijo ali krvavo bitko, ne pa za kolegialni glasbeni dogodek.«

»Če bi fovšija gorela ...«

Nihče sicer ne oporeka, da sta Mef in Marina Martensson morda zmagala zasluženo. Navsezadnje je Mef avtor besedil nekaterih največjih slovenskih uspešnic, a očitki na račun Andree Flega, da je zlorabil pooblatila, so bili hudi. Zdaj je te očitke javno zavrnil in dodal še dva pregovora iz slovenske ljudske modrosti: »Za dobrim konjem se vedno praši« in »Če bi fovšija gorela, bi bila Slovenija v plamenih.«

Več v jutrišnji izdaji Slovenskih novic.

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