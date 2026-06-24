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PO PREKINITVI SPEKTAKLA

Razočarani obiskovalci ostali brez predstave, Festival Ljubljana pojasnil, kaj bo z denarjem za vstopnice

Po prekinitvi predstave Turandot se vsi sprašujejo isto: bo predstava ponovljena?
V eni najznamenitejših oper 20. stoletja naj bi v glavnih vlogah nastopila sopranistka Rebeka Lokar in tenorist Jusif Ejvazov. FOTO: Tiberiu Marta
V eni najznamenitejših oper 20. stoletja naj bi v glavnih vlogah nastopila sopranistka Rebeka Lokar in tenorist Jusif Ejvazov. FOTO: Tiberiu Marta
A. G.
 24. 6. 2026 | 08:16
 24. 6. 2026 | 09:20
3:41
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Otvoritveni večer 74. Festivala Ljubljana bi moral biti eden od vrhuncev letošnjega kulturnega poletja. Težko pričakovana uprizoritev Puccinijeve opere Turandot v izvedbi Opere Baleta SNG Maribor in mednarodno uveljavljenih solistov je v Križanke privabila številne ljubitelje opere, a je spektakel prekinilo neurje. Zaradi dežja predstave niso mogli izpeljati do konca, zato so se med obiskovalci kmalu začela pojavljati vprašanja, ali bo mogoče nedokončano opero poslušati v nadomestnem terminu.

Odgovor Festivala Ljubljana je zdaj dokončen – ponovitve ne bo. Kot so za naš medij pojasnili pri festivalu, so po nedeljski prekinitvi preverili možnost, da bi opero izvedli že naslednji večer, vendar so to možnost opustili zaradi neugodnih vremenskih napovedi in varnostnih razlogov. »Po nedeljski prekinitvi smo preučili možnost izvedbe v nadomestnem terminu naslednji dan, torej v ponedeljek zvečer. Vremenska napoved za ponedeljek je bila zelo neugodna in bilo bi neodgovorno, da bi obiskovalce, nastopajoče in tehnično osebje izpostavljali negotovosti ter varnostnim tveganjem,« so sporočili.

Ob tem poudarjajo, da jih je nevihta presenetila kljub spremljanju vremenskih napovedi. »Vse aktivnosti smo imeli pod nadzorom, tudi vremenske napovedi za večer so bile dobre. Edino, kar je presenetilo tako nas kot vas, naše obiskovalce, je nevihta, na katero nismo imeli vpliva, in je prekinila izvedbo. Nevihta predstavlja višjo silo,« so zapisali.

Na Festivalu Ljubljana priznavajo, da razumejo razočaranje občinstva

Na Festivalu Ljubljana priznavajo, da razumejo razočaranje občinstva, saj so tudi sami v pripravo dogodka vložili veliko energije. »Zavedamo se, da je bil to za vas, obiskovalce, težko pričakovan dogodek, zato razumemo vaše razočaranje ob njegovi prekinitvi. Razočaranje delimo z vami,« so poudarili. Dodali so še, da zaradi že dogovorjenih obveznosti nastopajočih in zasedenosti razpoložljivih terminov izvedba predstave v drugem terminu v okviru 74. Festivala Ljubljana žal ni več mogoča.

»Festival Ljubljana si pri organizaciji dogodkov prizadeva za najvišjo izvedbeno raven, pri čemer pa mora imeti v primeru nepredvidenih oziroma intenzivnih vremenskih razmer prednost varnost vseh udeležencev. Zaradi že dogovorjenih obveznosti nastopajočih in zasedenosti razpoložljivih terminov izvedba predstave v drugem terminu v okviru 74. Ljubljana Festivala žal ni več možna. Ob tem želimo izpostaviti, da je protokol obravnave tovrstnih primerov urejen s Splošnimi pogoji nakupa vstopnic Javnega zavoda Festival Ljubljana, ki predstavljajo sestavni del pogodbenega razmerja med organizatorjem in kupcem vstopnice,  ter so dostopni na naši spletni strani. Vljudno Vas Vabimo, da si navedene pogoje ogledate. Kolektiv Festivala Ljubljana in Opera Balet SNG Maribor je  v izvedbo Turandot vložil ogromno dela in truda, vendar so nepredvidene vremenske razmere izničile vsa naša prizadevanja, Vas naše drage obiskovalce pa prikrajšale za ogled ene izmed vrhunskih predstav. Upamo, da smo pojasnili razloge za prekinitev in nezmožnost ponovitve uprizoritve. 74. Ljubljana Festival, ki se je komaj pričel, pa ponuja tudi veliko drugih vrhunskih prestav in uprizoritev na več lokacijah,« je pojasnila Tina Bernik, odnosi z javnostmi Festivala Ljubljana.

Splošni pogoji nakupa vstopnic Festivala Ljubljana

V primeru, da je prireditev prekinjena ali da prireditev ni izvedena zaradi izpada električne energije, hrupa, vremena ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika ali višje sile (v nadaljevanju: razlogi za prekinitev), obiskovalec oziroma kupec ni upravičen do vračila kupnine, menjave vstopnice ali kakršnegakoli drugega nadomestila za kupljeno vstopnico.

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