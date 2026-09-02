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Madžarski premier na Bledu takole okušal kremšnito, ki je bila nekoliko drugačna (VIDEO)

Na Bled je po košarkarskih zvezdnikih Los Angeles Lakers prispel še madžarski premier Péter Magyar, ki ga je navdušil tako razgled na jezero kot slovenska kulinarika.
Magyar je nadvse pohvalil kremšnito. Pa je vedel, kaj je? FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
Magyar je nadvse pohvalil kremšnito. Pa je vedel, kaj je? FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
G. P.
 2. 9. 2026 | 12:16
 2. 9. 2026 | 12:16
3:59
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Bled je v zadnjih dneh doživel že pravo zvezdniško invazijo. Pred dnevi so ga obiskali košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers, ki jim je Slovenijo pokazal naš zvezdnik Luka Dončić. Jezerniki so se med drugim ustavili prav na Bledu, kjer so uživali v sproščenem druženju in športnih aktivnostih. Takoj za tem pa je Bled očitno očaral še enega zelo pomembnega gosta. Na Blejsko strateški forum je namreč prispel madžarski premier Péter Magyar, ki si je poleg političnih pogovorov vzel čas tudi za ogled enega najbolj prepoznavnih slovenskih krajev.

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Magyar je na družbenem omrežju X objavil fotografije in posnetke z Bleda. »Prispeli smo na Blejski strateški forum, na obalo čudovitega Blejskega jezera. Na povabilo slovenskega predsednika vlade se srečujemo s srednjeevropskimi predsedniki vlad, da bi razpravljali o prihodnosti Evrope,« je zapisal.

Posebej ga je pritegnila Vila Bled, kjer je potekalo prvo srečanje. Objavil je tudi pogled v zakulisje mednarodnega foruma, pri čemer je pokazal Blejsko jezero in nekdanjo Titovo vilo. Vila ima sicer zanimivo zgodovino: prvotno je bila zgrajena v 19. stoletju, pozneje pa je postala ena pomembnejših rezidenc nekdanje Jugoslavije.

Magyarova kremšnita ni bila ravno za v hvalospev tradicionalni

Magyar je bil na Bledu zaradi 21. Blejskega strateškega foruma, ki letos poteka pod naslovom »The Power to Shape the Future«. Na njem se srečujejo številni najvišji politični predstavniki, med njimi naš premier Janez Janša, češki premier Andrej Babiš, hrvaški premier Andrej Plenković in Magyar.

Na osrednjem panelu so govorili o prihodnosti Evrope, med drugim o migracijah, energetiki, konkurenčnosti in obrambi. Magyar je aktualni evropski politiki očital pomanjkanje političnih in gospodarskih ambicij ter dejal: »Moramo se vprašati, ali želi Unija zgolj preživeti, ali želi zmagati.« A poleg resnih političnih tem je madžarski premier očitno našel tudi čas za precej bolj prijetno blejsko tradicijo.

Na družbenih omrežjih je namreč objavil video, na katerem sedi ob Blejskem jezeru, pred njim pa je, kaj drugega, kot kremšnita. »Ste že poskusili enega od simbolov Slovenije, blejsko kremno rezino? To svetovno znano sladico je leta 1953 v slaščičarni hotela Park prvi pripravil Ištvan Lukačevič, ki je bil madžarskega rodu. Božansko,« je zapisal Magyar.

In tu se skriva še ena zanimivost. Na fotografiji je mogoče opaziti, da njegova sladica ni videti povsem takšna, kot je klasična originalna blejska kremna rezina, na vrhu oziroma ob njej so namreč vidni gozdni sadeži. To je precejšen odmik od klasične podobe blejske kremne rezine. Original, ki ga na Bledu pripravljajo že od leta 1953, sestavljajo listnato testo, vaniljeva krema, stepena sladka smetana, ponovno listnato testo in sladkor v prahu. Sadja med klasičnimi plastmi ni.

Seveda pa to še ne pomeni, da je Magyar dobil »napačno« kremšnito. Bled ponuja številne različice te znamenite sladice, tudi sodobnejše interpretacije, pri katerih kuharji osnovnim sestavinam dodajajo sadje in druge elemente. Slovenske novice so denimo že objavile recept za sodobnejšo različico, pri kateri so dodani malinov gel in sveže jagodičje.

Kakorkoli že, Magyar nad Bledom očitno ni skrival navdušenja. Če je Dončić svoje soigralce na Bledu navduševal s športom, razgledi in slovenskimi doživetji, je madžarski premier očitno našel malo bolj ležeren način – z razgledom na otok in kremšnito v roki.

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