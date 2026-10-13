Po dramatičnem javnem razhodu se je oglasila še Lara Romih, tole je zapisala

Javna drama okoli razhoda znanega televizijskega voditelja Boštjana Romiha in glasbenice Nine Pečar še ne pojenja. Potem ko je Pečarjeva v čustveni in neposredni izpovedi opisala hudo osebno stisko ter partnerju očitala poniževanje in razvrednotenje, se je Romih odzval s poudarkom, da je njegova resnica povsem drugačna in da zasebnih stvari v javnosti ne bo razčiščeval. V zgodbo se je z očitki glede nekdanjih poslovnih in sosedskih odnosov vključil še podjetnik Martin Zver, Pečarjeva pa je kasneje razkrila, da je bil njen prvotni zapis izbrisan na Romihovo željo.

V javnih obtožbah in razpravah je bila večkrat omenjena tudi voditeljeva nekdanja žena, arhitektka Lara Romih. Pečarjeva ji je v svojem prvem zapisu očitala ponižujoč odnos, čeprav je ob tem poudarila, da sta se zakonca razšla že več let pred začetkom njunega razmerja. Zver pa ji je v svoji objavi očital domnevne nepravilnosti in spornost pri prodaji dela stanovanjskega objekta v Klečah.

V svoji zgodbi je Romih objavila fotografijo vaze z rdečimi vrtnicami. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Zdaj pa je pozornost mnogih pritegnila objava, ki jo je na Instagramu delila Lara Romih. V svoji zgodbi je objavila fotografijo vaze z rdečimi vrtnicami, ob kateri je dopisala kratek, a zelo pomenljiv stavek: »Vsi izgubijo, samo ljubezen lahko zmaga.« Ali gre za odziv na trenutno javno dramo in očitke, v katere se je ujelo njeno ime, za osebni razmislek o življenjskih preizkušnjah ali zgolj za splošno misel, ni razkrila.

Na dogajanje in vse glasnejše razprave o intimnopartnerskem psihičnem nasilju so se, sicer ne poimensko, medtem odzvali tudi v Društvu SOS telefon. V izjavi za javnost so poudarili, da nasilje ne izbira na podlagi statusa, izobrazbe ali prepoznavnosti ter da se pogosto dogaja za zaprtimi vrati. Ob tem so se zahvalili vsem žrtvam, ki zberejo pogum in spregovorijo naglas, saj s tem pomagajo drugim, ter opozorili, da psihično nasilje, manipulacije in žaljenje puščajo globoke nevidne rane. Vse, ki doživljajo stisko, so pozvali, naj poskrbijo za svojo varnost ter se po pomoč obrnejo na njihovo brezplačno in zaupno telefonsko številko 080 11 55.