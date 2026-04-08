  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMIK IZ JAVNOSTI

Po dveh tednih odmora se je oglasila Nika Kovač: poglejte, kako je preživela ta čas

Po napovedanem umiku iz javnosti je direktorica Inštituta 8. marec razkrila, kako je preživela zadnja dva tedna.
Nika Kovač. FOTO: Jure Makovec Afp
Nika Kovač. FOTO: Jure Makovec Afp
K. G.
 8. 4. 2026 | 14:47
 8. 4. 2026 | 15:14
2:16
A+A-

Po dveh tednih umika iz javnosti se je znova oglasila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in ena najvidnejših predstavnic sodobnega civilnodružbenega aktivizma v Sloveniji. V zadnjem desetletju je sodelovala pri številnih odmevnih kampanjah, ki so posegale na področja socialne politike, okolja in človekovih pravic, ter tudi pri širših evropskih pobudah, med drugim iniciativi My Voice, My Choice, ki zagovarja dostop do varnega in dostopnega splava.

Na družbenih omrežjih je zapisala: »Dva tedna brez branja novic, z urejenim spanjem, brez kampanj, knjiga za knjigo in brez občutka, da sem preveč.« Gre za prvo javno sporočilo po tem, ko je sredi marca napovedala začasen umik iz javnega delovanja. 

Takrat je v daljšem zapisu, ki ga je objavil Inštitut 8. marec, povzela svoje delo in delo organizacije v zadnjih letih. »V zadnjih desetih letih sem v Sloveniji vodila številne kampanje,« je zapisala ter med drugim izpostavila prizadevanja »za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, za čisto in pitno vodo, za javno RTV, za brezplačna šolska kosila ter za varen in dostopen splav v Evropi.« Omenila je tudi dve obsežni mobilizacijski kampanji »Gremo volit«, s katerima so spodbujali večjo volilno udeležbo.

Posebej je izpostavila tudi intenzivnost zadnjega obdobja delovanja. »Ekipa je pred enim tednom pogumno sprejela dejstvo, da se bomo v zadnjih desetih dneh izpostavili veliki nevarnosti in se uprli načrtovalcem genocida. Delali smo dneve in noči,« je zapisala. Ob tem je napovedala, da sodelavci odhajajo na enomesečni dopust, sama pa si bo vzela čas zase: »Kar se tiče mene osebno: marsikaj je bilo izjemno težko, zato je čas, da za nekaj časa dam prednost sebi.«

Iz objave torej izhaja, da je čas preživela stran od vsakodnevnega spremljanja aktualnega dogajanja in intenzivnega javnega angažmaja, brez dodatnih pojasnil o tem, kdaj ali na kakšen način se bo vrnila v javni prostor.

14:47
Bulvar  |  Domači trači
UMIK IZ JAVNOSTI

Po dveh tednih odmora se je oglasila Nika Kovač: poglejte, kako je preživela ta čas

Po napovedanem umiku iz javnosti je direktorica Inštituta 8. marec razkrila, kako je preživela zadnja dva tedna.
8. 4. 2026 | 14:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki