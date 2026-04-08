Po dveh tednih odmora se je oglasila Nika Kovač: poglejte, kako je preživela ta čas

Po dveh tednih umika iz javnosti se je znova oglasila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in ena najvidnejših predstavnic sodobnega civilnodružbenega aktivizma v Sloveniji. V zadnjem desetletju je sodelovala pri številnih odmevnih kampanjah, ki so posegale na področja socialne politike, okolja in človekovih pravic, ter tudi pri širših evropskih pobudah, med drugim iniciativi My Voice, My Choice, ki zagovarja dostop do varnega in dostopnega splava.

Na družbenih omrežjih je zapisala: »Dva tedna brez branja novic, z urejenim spanjem, brez kampanj, knjiga za knjigo in brez občutka, da sem preveč.« Gre za prvo javno sporočilo po tem, ko je sredi marca napovedala začasen umik iz javnega delovanja.

Takrat je v daljšem zapisu, ki ga je objavil Inštitut 8. marec, povzela svoje delo in delo organizacije v zadnjih letih. »V zadnjih desetih letih sem v Sloveniji vodila številne kampanje,« je zapisala ter med drugim izpostavila prizadevanja »za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, za čisto in pitno vodo, za javno RTV, za brezplačna šolska kosila ter za varen in dostopen splav v Evropi.« Omenila je tudi dve obsežni mobilizacijski kampanji »Gremo volit«, s katerima so spodbujali večjo volilno udeležbo.

Posebej je izpostavila tudi intenzivnost zadnjega obdobja delovanja. »Ekipa je pred enim tednom pogumno sprejela dejstvo, da se bomo v zadnjih desetih dneh izpostavili veliki nevarnosti in se uprli načrtovalcem genocida. Delali smo dneve in noči,« je zapisala. Ob tem je napovedala, da sodelavci odhajajo na enomesečni dopust, sama pa si bo vzela čas zase: »Kar se tiče mene osebno: marsikaj je bilo izjemno težko, zato je čas, da za nekaj časa dam prednost sebi.«

Iz objave torej izhaja, da je čas preživela stran od vsakodnevnega spremljanja aktualnega dogajanja in intenzivnega javnega angažmaja, brez dodatnih pojasnil o tem, kdaj ali na kakšen način se bo vrnila v javni prostor.