Po hudi bolezni znana Slovenka žari od sreče (FOTO)

Nina Osenar Kontrec je znova pokazala, koliko energije in življenjske radosti je v njej. Na Instagramu je objavila več morskih utrinkov, med njimi tudi posnetke skokov v vodo in fotografije v kopalkah, s katerimi je navdušila sledilce. Eden od skokov na glavo je bil videti skoraj za čisto desetko, še bolj pa je njene oboževalce razveselilo, da je po težkih letih znova dejavna, nasmejana in polna načrtov. Ob morju uživa s sinom Marlonom in možem Dejanom Kontrecem, družinski oddih pa si je privoščila tudi kot krajši odmik od ustvarjanja nove kuharske knjige. »Morjeeeee,« je zapisala ob objavi ter razkrila, da je knjiga skoraj končana. Po njenih besedah naj bi izšla in bila predstavljena novembra, česar se že zelo veseli. Pod objavami se je zvrstilo veliko lepih odzivov, spodbud in dobrih želja sledilcev.

Po letih težkih preizkušenj spet polna energije

Takšni prizori imajo pri Nini še posebno težo, saj je z javnostjo že večkrat iskreno spregovorila o težkem obdobju po rojstvu sina. Kot je povedala, je za več let izginila iz javnosti, ker se je spoprijemala s hudim bolezenskim stanjem, diagnozo pa so iskali dolgo časa. Pozneje je prejela potrditev izgorelosti in kronične utrujenosti. »Po rojstvu sina sem za štiri leta izginila iz javnosti, ker sem se spoprijemala s hudim bolezenskim stanjem, za katerega smo dolgo iskali pravo diagnozo,« je razkrila medijem. Prav zato se je odločila, da svojo izkušnjo opiše tudi v knjigi V objemu življenja, v kateri je spregovorila o bolezni, občutjih in dolgi poti nazaj. Danes so njene objave povsem drugačne: morje, družina, ustvarjanje in veselje do gibanja. Skoki v vodo so tako za njene sledilce več kot le poletni utrinek – so tudi opomnik, kako zelo se je njeno življenje po težkem obdobju spremenilo.